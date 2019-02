Prunksitzung wird zur Castingshow

Närrisch wird das kommende Wochenende in Mietingen für Groß und Klein. Während am Samstagabend bei der großen Prunksitzung gelacht und gefeiert wird, steht der Sonntag im Zeichen der kleinen Narren und der Nachwuchsakteure des Musikvereins Mietingen.

Um 18.15 Uhr wird die Mietinger Narrenhalle am Samstag ihre Türen öffnen, und um 19.30 Uhr wird mit dem Einzug von Hofkapelle, Elferrat und Präsident Günne I. die Bühne zur traditionellen Prunksitzung freigegeben. Die Akteure unter den Musikanten der „Lyra“ proben ebenso wie die Damen des Hofballetts schon seit einigen Wochen an ihren Nummern und Tänzen – gilt es doch in diesem Jahr, die Jury der Castingshow „Zwanzig Zwanzig“ von sich zu überzeugen. Die Narren können vor und während dem Programm die Leckereien aus der Küche verkosten und werden in gewohnter Manier bewirtet. Nach dem Programm unterhält die Band „W.O.X. Entertainment“ wieder mit Stimmungs- und Tanzmusik, und bei coolen Drinks und Cocktails kann der Abend an der Bar ausklingen.

Am Sonntag, 24. Februar, ab 14 Uhr haben die Nachwuchsnarren die Bühne fest im Griff. In Eigenregie üben die Jungmusiker des Vereins in jedem Jahr das Programm für den Kinderball ein. Feste Größen im Programm sind hier die Damen der Garde, Clowns und die Step-Aerobic-Tanzshow. Der letzte Programmpunkt, der immer mehrere kleine Shows beinhaltet, steht in diesem Jahr unter dem Motto „Dschungel“. Mit Kinderspielen, Musik und dem Anfertigen von Buttons werden die kleinen Narren nach dem Programm ebenfalls viel Spaß haben.

Außer den Speisen aus der Narrenküche gibt es auch wieder Kuchen, Torten und andere süße Leckereien zum Kaffee. Der Eintritt ist für Kinder wie immer kostenlos.