Polizei warnt vor falschen Polizisten

Nicht von Betrügern reinlegen ließen sich am Mittwoch Bewohner aus Mietingen und Schwendi.

Am Mittwochmorgen klingelte bei einem Bewohner aus Walpertshofen das Telefon. Mit der nicht endenden Masche versuchte ein falscher Polizist an Geld zu kommen. Der Betrüger gab an, dass in Mietingen eingebrochen worden sei. In einem der weiteren Telefonate forderte der Unbekannte dann Geld und mögliches Guthaben auf der Bank. Für die Fahrt zur Bank bot der Betrüger an, ein Taxi zu bestellen. Der Angerufene erkannte die Masche und erstattete Anzeige bei der echten Polizei.

Ein weiterer Täter gab sich bei einer Frau aus Schwendi als Dietenheimer Polizist aus. Auch sie erkannte den Betrug und erstattete Anzeige.

Häufig treiben Betrüger als falsche Polizisten ihr trügerisches Spiel mit älteren Menschen, warnt die Polizei in einer Mitteilung. Die Betrüger bringen die Senioren um ihre Ersparnisse und Wertgegenstände, indem sie sich als Polizeibeamte ausgeben. Die Betrüger täuschen oft vor, über den Notruf 110 anzurufen. Die Internettelefonie ermöglicht den Betrügern im Display jede beliebige Rufnummer anzeigen zu lassen. Damit täuschen sie eine falsche Identität vor.

Die Polizei warnt bereits seit einigen Tagen, dass solche Anrufe immer häufiger vorkommen. Die Angerufenen sollen das Telefonat umgehend beenden und anschließend selbst die 110 wählen.