Philipp Vorhauer, Abteilungs- und Übungsleiter beim SV Baltringen, ist beim Ehrenamtswettbewerb „Vorbilder 2018“ der Württembergischen Sportjugend (WSJ) ausgezeichnet worden. Insgesamt wurden zehn Jugendmitarbeiter aus ganz Baden-Württemberg für ihr herausragendes Engagement im Sportverein bei einer feierlichen Gala in der Landesbausparkasse Südwest in Stuttgart geehrt. Sie erhielten jeweils die Trophäe Victor sowie Gutscheine für Sportbekleidung, eine Reise, ein Basketball-Bundesligaspiel sowie Bargeld im Wert von je 1000 Euro.

Zur Preisverleihung nach Stuttgart hatten Philipp Vorhauer seine Eltern und Geschwister begleitet. Auch Robert Blersch aus der Vorstandschaft des SV Baltringen sowie Sportkreispräsidentin Elisabeth Strobel und Vorbild-Pate Hermann Gantner gehörten mit zur Delegation.

Philipp Vorhauer gehört seit 2002 dem SV Baltringen an. Als Kind hat er schon frühzeitig in der Gymnastikgruppe des SVB sein tänzerisches Talent entdeckt. Zusätzlich zum Sportprogramm beim SV Baltringen hatte er sich der Rock-'n'-Roll-Abteilung beim TSV Laupheim angeschlossen. Dort erzielte er in den vergangenen Jahren auch bei Meisterschaften gute Ergebnisse mit seiner Tanzpartnerin.

Seit April 2012 ist Philipp Vorhauer Übungsleiter in der Gymnastikabteilung des SV Baltringen. Ein Jahr später baute er die Jazztanzgruppe „Choosers“ auf. Am 6. Mai 2018 belegte seine Gruppe bei einem Show-Wettbewerb des Turngau Ulm mit ihm als Aktivem in der Kategorie „Dance Experience“ den ersten Platz. Seit 2011 ist er im Vereinsausschuss als Jugendsprecher Gymnastik und stellvertretender Jugendsprecher für den Gesamtverein tätig. Seit 1. Oktober 2016 ist Vorhauer auch Leiter der Gymnastikabteilung. Viele Ehrenämter bekleidet Philipp Vorhauer also und das bereits mit 25 Jahren. All das bewegte die Jury dazu, den Baltringer als ein „Vorbild 2018“ auszuwählen. Überreicht wurden die Preise bei der Gala in Stuttgart von den Triathleten Stefanie Kuhnert und Michael Göhner sowie von Schwimmer Philip Heintz.