Pay2Win gewinnt Gemeindecup des TC Mietingen

Nach zweijähriger Corona-Abstinenz ist der 21. Gemeinde-Cup des TC Mietingen ausgetragen worden. Nach der langen Pause war es dem Turnierorganisatoren leicht gefallen, 16 bunt gemischte Mannschaften für den Kampf um den Wanderpokal der Volks- und Raiffeisenbank Laupheim/ Illertal zu gewinnen. Auch der bewährte Turnierleiter Alfred Schumacher war dabei. Sieger wurde das Team Pay2Win.

Es war ein harmonisches Turnier auf einem fußballerisch hohen Level, bei dem in manchem Spiel Väter gegen ihre Söhne antraten. Dies ist es, was dem Turnier seinen Charme verleiht und den Organisatoren wichtig ist. Hobby- und Vereinsfußballer der Gemeinde in einer großen Altersspanne teilten die Freude am Fußball und ein Stück Gemeindeleben. Abgesehen von den Mannschaften folgten viele Gemeindemitglieder der Einladung des TC und wurden mit abwechslungsreichen und torreichen Spielen unterhalten und nebenbei von den Mitgliedern des Tennisclubs verpflegt.

In den Gruppenspielen kristallisierten sich die Top-Teams, darunter Titelverteidiger 1. FC Wilde Hilde, Pay2Win, Sandkellerbude und Schuggulugu FC, heraus. Viele Teams, die in der Vergangenheit vorn mitspielten, flogen früh raus, was für das hohe Niveau des Turniers sprach. So mischte die jüngste Mannschaft des Turniers, Die junge Generation, bei ihrer ersten Teilnahme vorn mit und räumte manchen Favoriten aus dem Weg.

Die Halbfinals entschieden 1. FC Wilde Hilde gegen Sandkellerbude sowie Pay2Win gegen Schuggulugu FC erst im Siebenmeterschießen für sich. Was die beiden Mannschaften in der voll besetzten Halle ablieferten, war großartig anzusehen. Nach der regulären Spielzeit stand es in dem rasanten Spiel trotz vieler Großchancen 1:1, was sich in der Verlängerung nicht änderte. Der Turniersieger wurde im Siebenmeterschießen ermittelt, Turnierneuling Pay2Win setzte sich durch.

In der Siegerehrung lobte der stellvertretende TC-Vorsitzende Markus Denzel die faire Spielweise und war froh, dass es zu keinen Verletzungen gekommen war. Dies ist umso wichtiger, da ein Großteil der Spieler aktiv im Verein spielt. Denzel dankte auch Alfred Schuhmacher mit Familie für die Turnierleitung. Zudem wurden einzelne Spieler ausgezeichnet: Beste Torschützin war Ronja Demuth, bester Torschütze Roland Mayer. Nico Popp und Florian Raya erhielten jeweils den Pokal als beste Torhüter. Als Spieler des Turniers wurde Aaron Akhabue gekürt sowie bei den Frauen Ronja Demuth. Nach der Siegerehrung wurde bis spät in die Nacht in der umfunktionierten Mehrzweckhalle gefeiert.