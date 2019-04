Palmweihe läutet die Karwoche ein

Bei der Marienkapelle am Ortsausgang von Mietingen hat am gestrigen Palmsonntag Pfarrer Johnson Kalathinkal die Palmzweige geweiht. Damit wurde – wie vielerorts in und um Laupheim – die Karwoche eingeläutet und der Ortsgeistliche lud dazu ein, die Liturgie dieser Tage mitzufeiern. Nach der Weihe ging es in einer Prozession zur Sankt-Laurentius-Kirche, begleitet von der Musikkapelle Lyra, einem Dutzend Ministranten und Palmträgern. So wie einst die Anhänger Jesu ihn bei seinem Einzug nach Jerusalem begleiteten, sollte dieser Weg beschritten werden, erklärte der Ortsgeistliche. In der voll besetzten Pfarrkirche wurde im Anschluss an die Prozession der Palmsonntags-Gottesdienst gefeiert.