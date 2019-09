Neue Eltern-Kind-Gruppe in Baltringen

Einen Infoabend zur Eltern-Kind-Gruppe „Gemeinsam wachsen“ bietet das Familienzentrum St. Nikolaus in Baltringen am Montag 7. Oktober, um 19.30 Uhr an. Petra Gröne und Sabine Laub von der Katholischen Erwachsenenbildung informieren Eltern von Kindern im Alter von neun Monaten bis drei Jahren über das Angebot. Die Gruppe findet ab 16. Oktober, mittwochs von 9 bis 11 Uhr statt. Die Teilnahmegebühr beträgt 50 Euro, Anmeldung bis Dienstag, 8. Oktober, unter Telefon 07371/93590 oder per E-Mail an info@keb-bc-slg.de.