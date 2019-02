Nachfrage nach Skikursen weiter groß

Auch im 35. Jahr der Skiabteilung des SV Baltringen ist die Nachfrage nach Ski- und Snowboardkursen ungebrochen groß. In der Spitze mit 329 Teilnehmern fuhren die Baltringer mit sechs voll besetzten Bussen an den vergangenen Wochenenden ins Allgäu und nach Vorarlberg.

Umplanen mussten die Baltringer kurz nach der Abfahrt am zweiten Tag. Die Zufahrt zum Skigebiet in Balderschwang war wegen Lawinenabgang und aufgrund von Schneebruchgefahr versperrt. Die Baltringer konnten noch umdisponieren und erreichten mit Schneeketten und geringer Zeitverzögerung sicher das Vorarlberger Skigebiet Laterns.

Am darauffolgenden Wochenende waren die Straßen wieder frei, so dass die Skifahrer die Pisten in Balderschwang befahren kannten. Traditionell fuhr man am vierten Skikurstag wiederum Laterns an. Die Leitung für das Abschlussrennen der Ski- und Snowboardkurse übernahm Abteilungsleiter Rainer Epp, der mit einem kurzen, aber knackig gesteckten, Riesentorlauf aufwartete. Abgerundet wurden die Kurstage 2019 wieder mit einer Formationsfahrt der Baltringer Ski- und Snowboardlehrer.