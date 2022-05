Nach langer Corona-Zwangspause: So war es auf dem Flohmarkt in Baltringen

Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause ist der Flohmarkt des Baltringer Sportvereins am Sonntag ein wahrer Publikumsmagnet gewesen. Bereits gegen 9 Uhr staute sich der Verkehr in Richtung der Parkplätze.

Hunderte Besucher sind vor Ort

Vom schönen Wetter angelockt, bummelten hunderte Besucher an den rund 350 Verkaufsständen entlang und stöberten in den Auslagen. So mancher machte Schnäppchen, entdeckte begehrte Raritäten oder erstand einfach nur eine Kleinigkeit. Eine Besucherin etwa suchte eigentlich nichts Spezielles, stieß jedoch auf selbst gehäkelte Babyschuhe, die sie spontan als Mitbringsel für ihr Enkelkind kaufte.

Der Neustart war auch für die Standbetreiber aufregend und besonders. Monika Bloching aus Schelklingen erzählte, sie habe sich bei der Vorbereitung gewundert, was noch alles in ihren Kartons steckte. Aufgrund der zweijährigen Pause sei ihr Angebot zudem viel größer, als bisher, schätze sie.

Dieses Paar kommt regelmäßig auf den Flohmarkt

Wie Bloching kommen auch Barbara und Martin Musch aus Schemmerhofen regelmäßig als Verkaufsteam nach Baltringen. Die Tochter der beiden entdeckte bei der Durchsicht der anzubietenden Artikel ihrer Eltern ein ehemals von ihr selbst aussortiertes T-Shirt. Auf einmal gefiel es ihr wieder so gut, dass sie es beinahe „zurückgekauft“ hätte.

Für das leibliche Wohl hatten die Veranstalter gesorgt, seien es Frühstücksbrezeln, Mittagstisch oder Kaffee und Kuchen. Sitzgelegenheiten im Freien luden die Flohmarktbesucherinnen und -besucher bei einem kühlen Getränk zum Plaudern und Verweilen ein.

Warum die Musikkapelle nicht auftrat

Die Freude darüber, dass die Veranstaltung stattfinden konnte, war auf dem Flohmarkt zu spüren. Ganz bewusst hatten sich die Organisatoren jedoch noch gegen die Ausrichtung des bekannten Bierfests und gegen den Auftritt des Musikvereins entschieden. „Corona ist eben noch nicht weg“, begründete diesen Entschluss Rudolf Riederer vom Organisationsteam.

Organisator teilt Anekdote zum Wetter

Sichtlich froh und erleichtert war er, dass alles wie am Schnürchen lief. Riederers großer Dank galt den 170 Vereinsmitgliedern, die unermüdlich im Einsatz gewesen seien und auf diese Weise das Gelingen der Veranstaltung erst ermöglicht hätten.

Froh waren die Verantwortlichen zudem über den strahlenden Sonnenschein am Sonntag. „Wir haben eine gute Verbindung nach oben“, meinte Hans Langer vom Organisationsteam und fügte hinzu: „Beim letzten Flohmarkt vor der Corona-Pause hatten wir Schnee!“