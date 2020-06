Nabu zeichnet Hof als „Schwalbenfreundliches Haus“ aus

52 Schwalbenfamilien beherbergt Familie Birk in Walpertshofen. Im Stall nisten die umtriebigen Rauchschwalben, die an ihren langen Schwanzspießen zu erkennen sind. Ihnen hilft die Familie, indem sie immer wieder selbstgebastelte Nisthilfen anbietet, die dann von den Schwalben zu kunstvollen Nestern ausgebaut werden. Dafür ist die Familie nun vom Naturschutzbund (Nabu) mit der Plakette „Schwalbenfreundliches Haus“ ausgezeichnet worden.

„Das ist Naturschutz pur, denn den Rauchschwalben machen neben dem Insektenschwund und der zunehmenden Versiegelung der Flächen auch die gestiegenen Hygienestandards in den Ställen zu schaffen, die ihre Ansiedlung oft ausschließen“, heißt es in der Mitteilung des Nabus.

Viele verschiedene Schwalbenarten leben auf dem Hof

Auf dem Hof der Familie Birk kreisen aber auch Schwalben ohne die auffallenden Schwanzspieße. Blauschwarze Mehlschwalben, die gut an ihren leuchtend weißen Bäuchen und Bürzeln zu erkennen sind, nisten außen an den Ställen und Nebengebäuden. Um sie zu unterstützen, hat die Familie zahlreiche Nisthilfen aufgehängt. Aber da das Umfeld ideal ist, reichen diese Kunstnester nicht aus und zahlreiche Paare haben selbstgebaute Nester an diese angeschlossen, sodass eine lebhafte Kolonie entstanden ist. „Auch der Schutz der Mehlschwalben ist dringend, denn ihre Nester fallen, obwohl sie streng geschützt sind, immer wieder illegalen Renovierungsarbeiten zum Opfer“, lautet es in der Meldung.

Mit der Aktion „Schwalbenfreundliches Haus“ macht der Nabu seit vielen Jahren auf die Not, vor allem von Rauch- und Mehlschwalben, aufmerksam, die in der menschlichen Umgebung wohnen. Eine Plakette zeichnet Hausbesitzerinnen und -besitzer aus, die den Schwalben, die früher als Boten des Glücks galten, Obdach geben.

„Wer am Haus oder im Garten die Möglichkeit hat, sollte Schwalben unterstützen – mit Pflanzen, die Insekten und damit indirekt Schwalben Nahrung bieten, mit Lehmpfützen als Baumaterial und mit Toleranz gegenüber ihren Nistplätzen an Gebäuden“, heißt es in der Mitteilung der Naturschützer. Auch die Meldung und damit Abwendung von illegalen Renovierungen und Gebäudeabbrüchen während der Brutzeit gehöre laut Nabu dazu.