Närrisches Casting für das Vereinsjubiläum

Die 55. Prunksitzung des Musikvereins „Lyra“ Mietingen versprach eine besondere zu werden, stand sie doch im Zeichen des 100-jährigen Vereinsbestehens 2020. Eine Casting-Show mit vielen prominenten Bewerbern gab erste Einblicke in das Festprogramm des kommenden Jahres. Die Narren feierten den „Moderator“, Reinigungskräfte, die „Kofferband“ und weitere Bewerber, die vom Trio des Festkomitees auf ihre Auftrittstauglichkeit geprüft wurden.

Eine bunte Show versprach Präsident Günne I., als er mit seinem Elferrat und der Hofkapelle in die bis auf den letzten Platz gefüllte Narrenhalle eingezogen war. „Zwanzig Zwanzig – die Casting Show“ lautete das Motto der Prunksitzung.

Der Bürgermeister ist im Recall

Bei einer Casting-Show darf eine Jury natürlich nicht fehlen und so bewerteten Corinna Wenger, Andreas Schick und Alexander Schuhmacher als „Das Festkomitee“ die Auftritte der Bewerber. Bürgermeister Robert Hochdorfer trat sogleich als erster Kandidat für den Posten des Festredners an und überreichte Günne I. dabei auch den Rathausschlüssel. Wer ein Rathaus im Pentagon-Stil bauen kann, vermag auch große Reden zu schwingen, waren sich Narren und Festkomitee sicher. Auch wenn die Jury ein paar kritische Anmerkungen machte, befand sie schlussendlich doch, dass wohl niemand besser für den Posten des Festredners geeignet sei, und heftete Hochdorfer gleich den ersten „Recall-Button“ an.

Zum fetzigen Sound der Hofkapelle tanzten als Nächstes die zehn „Festdamen weiß-blau“ vor, um ihren Auftritt 2020 zu ergattern. Mit einem flotten Gardetanz hatten Leonie, Marion, Sarah und Nicole Birk, Teresa Dobler, Lisa-Marie Graf, Elina und Vanessa Rolser, Nadja Ruf und Anna Wilhelm das närrische Publikum sofort von sich überzeugt, ebenso die beiden Herren des Jury-Trios und den Elferrat. Nur die Dame in der Jury fand den Tanz der Damen mit den viel zu kurzen Röcken nicht geschmackvoll genug. So mussten die Damen ohne die vom Publikum geforderte Zugabe die Bühne zunächst wieder verlassen.

Alles eine Frage des Teamworks

Für Sauberkeit und Ordnung wollten im Anschluss die zwei Damen des 00-Teams sorgen. Kim Einzmann und Carola Sprenz alias Otti und Oxana wollten 2020 als Toilettenfrauen fungieren und ihre Kompetenz sogleich unter Beweis stellen. Dass ein Reinigungsteam auf jeden Fall gebraucht wird, darüber war sich das Festkomitee sofort einig und suchte ein paar Freiwillige, die die Örtlichkeiten auf der Bühne nutzen wollten, damit die Damen auch ihre Arbeit unter Beweis stellen konnten. Drei Herren aus den Patenkapellen Schönebürg, Baustetten und Baltringen, gespielt von Manuel Bogenrieder, Alexander Mulz und Andreas Siebert, suchten die neu eingerichteten Herrentoiletten sogleich auf und zeigten auf amüsante Weise, wie man mit Bier in der Hand gleichzeitig seine Notdurft verrichten und auch noch mit Streichhölzern eine Zigarette anzünden kann. Alles nur eine Frage des „Teamworks“. Die Reinigungskräfte waren derweil schon mit ihren Einnahmen von den spendablen Toilettentestern durchgebrannt.

So wandte sich die Jury den nächsten Bewerbern zu, zwei richtigen „Stimmungsbomben“. Eine umjubelte Show als „Wildecker Herz-buben“ spielten Achim Heinz und Rudi Angele. Mit „Herzilein“ und „Hallo Frau Nachbarin“ brachten sie die Halle zum Singen und Lachen und ernteten viel Applaus. Als das Festkomitee aber einstimmig beschloss, das die beiden höchstens als Pausenfüller beim Seniorennachmittag taugten, fiel Herzbube Achim Heinz gar in Ohnmacht und rief damit das „Blaulicht Team“, gespielt von Karin Link und Josef Braun, auf den Plan. Sofort wurde der gewichtige Patient an den Asbach-Tropf gehängt, versorgt und schließlich im Rollstuhl abtransportiert.

Tricks bei störrischen Kälbchen

Somit machten sie die Bühne frei für ein Urgestein der Mietinger Prunksitzungen. Herbert Denzel stieg in diesem Jahr als „Der Moderator“ in die Bütt und warf seinen Hut in den Bewerberring um den Posten als Moderator des Festumzugs 2020. Neben seinen Wünschen zum Umzugsverlauf im nächsten Jahr bot er auch wieder Wissenswertes über das Mietinger Ortsgeschehen dar. Geschichten über heitere Herren, Skiausfahrten, eine Buslotsin für einen nicht ortskundigen Busfahrer, den tiefenentspannten örtlichen Getränkemarkthändler oder Tipps und Tricks bei störrischen Kälbchen – Büttenredner Denzel wusste wieder bestens Bescheid über die kleinen und großen Fauxpas der Mietinger und berichtete zur Erheiterung aller Narren in seiner besten Reimform davon.

Nachdem auch er einen Recall-Button angeheftet bekommen hatte, wurde die Bühne nochmal von den feschen Tanzmädels geentert. Sie tanzten einen mit viel Akrobatik gespickten Tanz und wurden dabei noch von Lorena Rolser und vier weiteren „Tänzerinnen“ (Manuel Bogenrieder, Manuel Hermann, Alexander Mulz und Andreas Siebert) verstärkt. Der zweite Auftritt der Gruppe überzeugte dann nicht mehr nur Publikum, Elferrat und die Herren der Jury; auch die Dame des Festkomitees reckte nun ihren Daumen in die Höhe und war begeistert von so einer coolen Show.

Die Narren stehen auf den Stühlen

Doch was wäre ein großes Fest wie das Kreismusikfest ohne Band? Präsident Günne I. hatte auch für diesen Programmpunkt die passenden Bewerber gefunden. Die „Kofferband“, bestehend aus Armin und Jochen Ruf, Hermann Rolser und Andreas Siebert, rockte mit „Cordola Grün“ die Bühne, die Narren standen auf den Stühlen. Mit ihrem zweiten Song „Dorfkind“ hatten sie den Job als Band beim Kreismusikfest eigentlich schon in der Tasche, doch da ließ das Festkomitee die Bombe platzen. Die Acts für den Samstagabend sind bereits gebucht, und zwar für die Dorfrocker und Mia Julia! Sie werden ihren gemeinsamen Hit „Dorfkind“ also höchstpersönlich performen und die Coverband wird nicht benötigt. Das Publikum zeigte sich begeistert und las neugierig die beim Auszug der Akteure verteilten Programmflyer für das Kreismusikfest 2020.

Das Publikum widmete allen Akteuren zum Abschluss der Show nochmals tosenden Applaus. Nach einer weiteren Zugabe der „Herzbuben“ wurden die Akteure und auch der Elferrat von der Bühne verabschiedet. Beste Unterhaltung bot im Anschluss an das Programm noch die Band W.O.X. Entertainment, die für die Narren noch bis in die Nacht spielte.