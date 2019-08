Nächster Hochkaräter für SV Mietingen

Der SV Mietingen will nach der Niederlage im ersten Saisonspiel der Fußball-Landesliga gegen den FC Albstadt Wiedergutmachung leisten. Am Samstag gastiert der FV Rot-Weiß Weiler um 15.30 Uhr in Mietingen.

Auf den SVM wartet nach Albstadt in der Liga und Berg im WFV-Pokal der dritte hochkarätige Gegner binnen weniger Tage. „Weiler wird diese Saison wieder an der Spitze der Landesliga mitspielen“, sagt Reiner Voltenauer, Trainer des SV Mietingen. Die Allgäuer beendeten die vergangene Saison als souveräner Dritter und werden in dieser Spielzeit als Meisterschaftskandidat gehandelt. Zum Auftakt konnte Weiler dem Meisterschaftsmitfavoriten FV Biberach ein 1:1 abknöpfen. Im WFV-Pokal fegte der FVW auswärts den Landesligakonkurrenten SV Weingarten mit 4:0 weg.

Bei den Mietingern weiß man um die Stärke des Gegners, man will sich aber nicht verstecken. „Wir sind der Außenseiter. Weiler ist eine etablierte Landesliga-Mannschaft und wir sind der Aufsteiger, trotzdem gehen wir mit Freude in unser erstes Heimspiel“, sagt Voltenauer. Zuletzt trafen die beiden Vereine vor zwei Jahren in der Landesliga aufeinander. Damals trennten sich beide im Rückrundenspiel in Mietingen mit 1:1. „Dieses Ergebnis haben wir noch im Hinterkopf und es zeigt, dass an einem guten Tag Punkte gegen Weiler möglich sind“, sagt Voltenauer. Der Aufsteiger aus Mietingen verlor sein erstes Rundenspiel gegen den FC Albstadt zwar mit 1:4, der SVM steigerte sich aber zuletzt im Verbandspokal gegen den Verbandsligisten TSV Berg. Trotz der 1:3-Niederlage am vergangenen Mittwoch machten die Mietinger ein gutes Spiel und verkauften sich teuer. „Das Pokalspiel macht uns Mut“, so der SVM-Trainer.

Wie schon gegen Berg werden den Mietingern gegen Weiler wieder viele Defensivkräfte im Kader fehlen. Glutsch, Stumm, Burry, Mast, Arnold, Füller und Klaus befanden sich am Mittwoch im Urlaub. Da in der Nacht vor dem anstehenden Spiel erst einige Spieler zurückkämen und einige andere gehen würden, sei die Personalsituation noch etwas unübersichtlich, so Voltenauer am Freitag. „Wir müssen die Viererkette immer wieder umbauen. Ich bin froh, wenn alle da sind und wir uns richtig einspielen können“, so der SVM-Trainer. Gut aufgestellt sei hingegen die Mietinger Offensivabteilung, sie käme immer besser in Schwung. Reiner Voltenauer gibt sich zuversichtlich und sieht der Begegnung optimistisch entgegen: „Wir versuchen natürlich, in unserem ersten Liga-Heimspiel zu punkten.“