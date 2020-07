MV Baltringen wirbt digital um Nachwuchs

Der MV Baltringen teilt das Schicksal mit vielen anderen Musikvereinen: Das Jugendleiter-Team konnte die sonst üblichen Informationsveranstaltungen zur Nachwuchswerbung in diesem Jahr aufgrund der Corona-Problematik nicht anbieten. So entfielen beispielsweise die Instrumentenvorstellung in der Grundschule und der Tag der Musik im Kinder- und Familienzentrum (Kindergarten) in Baltringen.

Damit fehlte auch die direkte Informationsmöglichkeit für die Eltern und auch die Kinder, die Interesse am Erlernen eines Instruments im Musikverein haben. Doch davon wollten sich Jugendleiter Matthias Traub und sein Stellvertreter Christoph Huchler nicht aufhalten lassen und stellten über den YouTube-Kanal des MVB Videos zu allen Themen der Jugendarbeit im Verein zur Verfügung.

Insgesamt sind nun fünf Videos online gestellt zu den Themen „Warum Musik im MVB“, „Von der Blockflöte bis ins große Orchester“, „Unterricht“, „Instrumentenvorstellung“ und „Jahresablauf“. Auf diese Weise können sich alle Musikinteressierten, die ein Instrument erlernen möchten, über Angebote und Zuschüsse im MVB, die Unterrichtsorganisation und -kosten, sowie über die einzelnen Instrumente, die erlernt werden können, informieren. Gleichzeitig besteht über die E-Mail-Adesse jugend@musikverein- baltringen.de die Möglichkeit, aufkommende Fragen zu klären oder Anmeldeunterlagen anzufordern. Auch kann über diese Adresse der Link zu den Videos erfragt werden. Dieser ist auch unter musikverein-baltringen.de zu finden.

Die Nachwuchswerbung sei jegliche Vereine essentiell, um auch zukünftig die kulturellen und gesellschaftlichen Aufgaben wahrzunehmen, schreibt der MV Baltringen. Daher kämen gerade in dieser Zeit besondere und neue Kommunikationswege mit solchen Aktionen und Vorstößen zum Tragen.