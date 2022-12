MV Baltringen sorgt trotz Schnee und Eis für eine volle Halle und Begeisterung

Am Samstag hat die Turn- und Festhalle Baltringen dem Musikverein eine würdige Bühne für sein Jahreskonzert geboten. Nach einer dreijährigen Corona-Zwangspause waren die Musiker wie auch ihr Dirigent Tobias Birk gleichermaßen froh, ihr Können nun wieder der Öffentlichkeit präsentieren zu können. Ein zahlreiches Publikum war der Einladung gefolgt und genoss die hochprofessionelle Darbietung.

Das Programm startete mit der temporeichen „Festive Overture Op. 96“ von Dmitrij Šostakovič. Diese wurde 1954 am Moskauer Bolshoi-Theater uraufgeführt und hat einen festen Platz im Repertoire eines jeden Blasorchesters.

Vom Machu Picchu bis zum „Independence Day“

Gewaltig und aufbäumend, gleichzeitig immer wieder ruhig sowie harmonisch war die Interpretation des Stücks „Machu Picchu – City in the Sky“. Satoshi Yagisawa beschreibt mit seiner Komposition die prächtige Inka-Festung in den Anden, um die sich viele Geheimnisse ranken. Die Musiker gingen auf das Geheimnisvolle professionell ein. Beim Zuhörer entstanden düstere und helle Bilder – Drama und ruhige Schönheit wechselten sich ab.

Inspiriert von dem US-amerikanischen Science-Fiction-Film „Independence Day“ schuf David Arnold das gleichnamige Stück. Nach Angriffen von Außerirdischen auf die Erde herrscht in diesem zunächst Panik und Unsicherheit. Diese Stimmungen griff die Kapelle mit Einfühlungsvermögen auf und spannte den musikalischen Bogen bis hin zum Sieg der Menschheit über das Böse.

Weiter ging es mit „Pomp and Circumstance No. 1 Op. 39,1“ von Edward Elgar. Der Abschnitt „Land of Hope and Glory“ ist ein großer Klassiker, der fast beliebter und vielleicht auch bekannter ist als die tatsächliche britische Nationalhymne.

Optimismus und Harmonien zum Schluss

Zum Abschluss des Programms standen Fröhlichkeit und Zuversicht im Mittelpunkt. Mit dem Stück „Optimisten-Marsch“ von Miroslav Juchelka unterstrichen die Musiker abermals ihre Vielseitigkeit. In unserer von Krisen geschüttelten Zeit gelang es ihnen, mit ihrem Spiel Optimismus zu transportieren. Das Publikum brachte seine Begeisterung mit ausdauerndem Applaus und dem lautstarken Fordern einer Zugabe zum Ausdruck.

Mit einem irischen Volkslied voller Harmonien – als Zugabe vorgetragen – beschlossen die Akteure den Abend und stimmten mit diesem Stück die Gäste auf das bevorstehende Weihnachtsfest ein.

Erst im September 2022 hatte Tobias Birk die musikalische Leitung des Orchesters übernommen. Mit frischem Wind und viel Fingerspitzengefühl stellte er in kurzer Zeit die Stücke für sein erstes großes Konzert als Dirigent in Baltringen zusammen. Glücklich über den erfolgreichen Abend wandte er sich an die Musiker und dankte für das entgegengebrachte Vertrauen und das große Engagement. Auch dem Publikum, das zu keiner Zeit mit Beifall sparte, galt sein großer Dank.

Diese Mitglieder wurden geehrt

Im Rahmen des Jahreskonzerts sind zahlreiche Mitglieder des MV Baltringen für ihre langjährige aktive Zugehörigkeit und nicht zuletzt für ihr vorbildliches Engagement in allen Bereichen des Vereinslebens geehrt worden.

Die Ehrennadel in Bronze für zehn Jahre Mitgliedschaft erhielten: Luisa Braun (Querflöte), Vanessa Hummel (Saxophon), Katharina Hagel (Klarinette), Kathrin Huchler (Querflöte), Laura Gantner (Trompete), Manuel Ruf (Trompete).

Für 20 Jahre Mitgliedschaft erhielten Florian Dangel und Markus Kurray (beide Tenorhorn) die Ehrennadel in Silber.

30 Jahre ist Carolin Stauss (Querflöte) dabei, ganze 40 Jahre Jutta Schädler (Tenorhorn).