Musikverein Mietingen geht gestärkt ins neue Vereinsjahr

Am Samstag, den 09. April begrüßte der erste Vorsitzende Alexander Schuhmacher 85 Teilnehmer in der Mehrzweckhalle, bevor Schriftführerin Janina Glaser über das Vereinsjahr 2021 berichtete. Im Mittelpunkt standen die Verschiebung des Kreismusikfestes auf 2023 und die Stabübergabe von Corinna Grismar an Norbert Böhringer.

Über die finanzielle Situation berichtete Kassier Dietmar Jerg. Er legte dar, dass der Verein insgesamt finanziell sehr gut dasteht. Die Kassenprüfer Berthold Berg und Hans Deeng stellten ihrerseits keine Beanstandungen fest und empfahlen daher, den Kassenführer zu entlasten. Jugendleiterin Anna Birk vermeldete, dass aktuell 44 Kinder und Jugendliche eine musikalische Ausbildung absolvieren. Insgesamt 11 Musiker*innen gratulierte sie zum erfolgreichen Ablegen der D1 und D2 Prüfungen. Seit September kann auch die Kooperation „Blockflötenunterricht“ mit der GWRS Mietingen wieder stattfinden, so Birk.

Wie er zu seinem Posten als Dirigent kam, wusste Norbert Böhringer dann zu berichten. Nach einem Probedirigat war für ihn und den Verein sofort klar: Wir arbeiten von nun an zusammen. Für das neue Jahr wünschte er sich eine Rückkehr in das vereinseigene Probelokal und viel gemeinsames Musizieren. Beeindruckende Zahlen hatte Alexander Schuhmacher zu Beginn seines Berichts zu vermelden. Insgesamt 152 aktive, 178 passive und 15 Ehrenmitglieder verzeichneten die Vereinsbücher. Tolle Zahlen, über die sich der Vorsitzende ebenso freute wie über die anhaltend guten Probenbesuche. Gemeinsam wieder Gas geben, die Euphorie wieder aufbauen, dies gelte nun für das verschobene Kreismusikfest. Abschließend gab er bekannt, dass die neue Vereinsfahne am Gartenfest geweiht werden solle.

Mietingens Bürgermeister Hochdorfer zeigte sich froh, dass der Verein gestärkt aus der Pandemie kommt. Er lobte die gehörten Berichte, folgte der Empfehlung der Kassenprüfer und schlug die gesamte Vorstandschaft zur Entlastung vor, was einstimmig beschlossen wurde.

Bei den Wahlen wurden die Beisitzer Josef Kempter und Ingrid Hofmann für zwei Jahre in ihrem Amt bestätigt. Beisitzerin Anna Manz, Pressewartin Anita Schuhmacher, Kassenprüfer Berthold Berg und der erste Vorsitzende Schuhmacher wurden auf drei Jahre wiedergewählt. Nicht zur Wiederwahl standen Kassenprüfer Hans Deeng und Kassier Dietmar Jerg. Als Nachfolger Jergs wurde Julian Deeng auf drei Jahre gewählt.