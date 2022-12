Musikverein Lyra Mietingen erfreut mit Weihnachtsliedern

Alle Jahre wieder ziehen die jungen Musiker der Jugendkapelle und der Gruppe Bläseralarm durch die Gemeinde und spielen an verschiedenen Stationen Weihnachtslieder. Der Tradition folgend fand das weihnachtliche Musizieren auch in diesem Jahr statt. Kinder und Jugendlichen trafen sich mit ihren Instrumenten um unter der Leitung von Julia Denzel das kleine Konzert mit dem Stück „Alle Jahre wieder“ zu eginnen. Es folgte ein bunter Reigen bekannter Weihnachtslieder. Mit „Fröhliche Weihnacht überall“ wurde der erste Auftritt beschlossen und weiter ging es zum nächsten Treffpunkt. Insgesamt standen sechs Stationen auf dem Programm. Nach ddrei Einsätzen übernahm Jochen Ruf den Taktstock von Julia Denzel und begleitete die jungen Leute bis zum letzten Auftritt am Rathaus in Walpertshofen.