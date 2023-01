Musikverein „Lyra“ begeht die 103. Generalversammlung

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Samstag, 7. Januar, hielt der Musikverein Mietingen seine 103. Generalversammlung ab. Neben dem Rückblick auf das vergangene Vereinsjahr stand dabei natürlich auch der Ausblick auf das neue Jahr, sowie insbesondere der Blick auf das Kreismusikfest im Fokus.

Nach der musikalischen Eröffnung in Form eines Duettes begrüßte der erste Vorsitzende des Vereins, Alexander Schuhmacher, die anwesenden Besucher im Sportheim Mietingen. Nach dem Bericht der Schriftführerin Janina Glaser vertrat Armin Ruf den verhinderten Kassier Julian Deeng und erläuterte dessen Kassenbericht. Dabei konnte er auf eine positive Bilanz und damit auf ein gutes Finanzpolster für das Kreismusikfestjahr 2023 blicken. Die ordentliche Buchhaltung bescheinigte anschließend Kassenprüfen Berthold Berg. Über die Aktivitäten der Jugend informierte Jugendleiterin Anna Birk danach. Mit 39 Jugendlichen in Ausbildung bleibt die Zahl des Nachwuchses stabil. Gespannt erwartet wurde auch der Bericht des Dirigenten Norbert Böhringer. Er lobte seine Musiker und Musikerinnen für die disziplinierten Proben, vor allem im Vorfeld des Jahreskonzertes. So konnten sich auch vier Musiker eine Belohnung für einen nahezu vollständigen Probenbesuch abholen.

Der Vereinsvorsitzende Schuhmacher nutzte einen Bericht nicht nur für lobende Worte zum vergangenen Jahr, sondern schwor seine Kameradinnen und Kameraden auf die bevorstehenden Monate im Zeichen des Kreismusikfest ein. Bürgermeister Hochdorfer, der die Entlastung der Vorstandschaft vorschlug, lobte zuvor die Vereinsarbeit und bezeichnete den Verein als ein „Aushängeschild“ in der Gemeinde. Nach dem einstimmigen Beschluss der Entlastung wurde auch die Neuwahl des Beisitzers Armin Saiger für ein Jahr einstimmig von der Versammlung beschlossen. Des Weiteren wurde für die Zeit von drei Jahren Hermann Rolser als zweiter Kassenprüfer gewählt. Unter dem Punkt Verschiedenes gab Ehrenmitglied Arthur Berg noch einige amüsante Anekdoten zum Besten, bevor der Vorstand Alexander Schuhmacher die 103. Generalversammlung des MV „Lyra“ Mietingen beschloss.