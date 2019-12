Musikverein Baltringen zeichnet verdiente Mitglieder aus

Das Jahreskonzert am vergangenen Samstag hat der Musikverein Baltringen genutzt, um langjährige Musiker und Vorstandsmitglieder des Vereins zu ehren. Die Vorsitzende Heike Maier und der stellvertretende Vorsitzende des Blasmusik-Kreisverbands, Florian Kramer, nahmen die Auszeichnungen vor. Alle zu ehrenden Musiker haben die üblichen D-Lehrgänge besucht, teilweise bis D 3.

Für zehnjährige aktive Tätigkeit wurden geehrt: Samuel Riederer (Saxophon), Sara Kurtmann (Saxophon), Kathrin Arnold (Saxophon), Dennis Hagel (Schlagzeug), Thomas Heilborn (Posaune), Heike Maier (Klarinette) und Marian Dangel Tenorhorn). Florian Kramer bezeichnete Heike Maier als „Mulititalent“. Er hob hervor, dass sie bereits in der Kreismusikkapelle musiziert hat, als Dirigentin der Vorjugendkapelle wirkte und jetzt seit gut einem Jahr als Vorsitzende den Musikverein Baltringen leitet. Zuvor habe sie Verantwortung für verschiedene Ressorts im Verein getragen.

Eine Ehrung für 30-jährige Tätigkeit im Orchester nahmen Stefanie Leib (Trompete) und Karin Bailer (Klarinette und Bassklarinette) in Empfang. Stefanie Leib hatte über zehn Jahre das Amt der Schriftführerin inne und gehörte über ein Jahrzehnt der Kreisjugendmusikkapelle an. Bei Karin Bailer lobte Kramer die „äußerst zuverlässige und ruhige Art“. 20 Jahre lang wirkte sie als Notenwart.

Für 40-jähriges Musizieren im Orchester wurde Sabine Huchler (Klarinette) geehrt. Sie besuchte neben den D-Kursen auch den C-Kurs des Landesverbands. Sie ist musikalische Leiterin des Klarinetten-Registers. Die Vereinskollegen schätzen ihre Zuverlässigkeit und Disziplin, „du motivierst immer dein Register und bist für viele ein großes musikalisches Vorbild“.

Für 40-jährige Tätigkeit als Kassierer wurde Martin Beck die Fördermedaille in Gold mit Diamant und Ehrenbrief überreicht. Die Laudatio sprach Heike Maier. Sie machte deutlich, was der Kassierer seit Beginn seiner Tätigkeit an Zahlen und Daten verarbeitet hat.