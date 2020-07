Musikschule Hayd veranstaltet Schnuppertag

Eine Mitmachstunde im Freien, unter Einhaltung der Corona-Regeln, hat die Musikschule Hayd am vergangenen Samstag im Rahmen eines Infotags veranstaltet. Im Fokus standen dabei Eltern und Kinder, die sich für die musikalische Früherziehung interessieren.

Carolin Hayd führte die Eltern und Kinder mit Sommerliedern und Fingerspielen in die Grundlagen und den Sinn der musikalischen Früherziehung ein. Eine Einführung in die musikalische Grundausbildung, die an der Musikschule Hayd über das Konzept „Melodicaspiel kinderleicht“ erfolgt, gab die Musikpädagogin Mirjam Männer. Aber auch Klavier, Gitarre, Violine und Akkordeon wurden an diesem Samstag eifrig ausprobiert. Wer am Samstag keine Zeit hatte, kann jederzeit mit der Musikschule Hayd Kontakt aufnehmen und einen individuellen Beratungs- oder Schnupperunterrichts-Termin vereinbaren. Foto: privat