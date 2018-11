Musiker-Nachwuchs sorgt für helle Begeisterung

Ein beeindruckendes Zeugnis ihres Könnens haben beim Jugendvorspielnachmittag des Musikvereins Baltringen 21 Kinder und Jugendliche abgelegt. Zuhörer waren Eltern, Geschwister und Großeltern. Christoph Huchler führte wortreich durch den Nachmittag.

Er stellte die jungen Musiker und deren Lehrer kurz vor und sparte nicht mit Lob. Auch verriet er, welche D-Lehrgänge in diesem und den vorausgegangenen Jahren besucht worden waren. Und siehe da, es haben alle an einem dieser Qualifikations-Lehrgänge teilgenommen, abgesehen natürlich von den ganz jungen Anfängern, die erst seit wenigen Monaten an einem Instrument ausgebildet werden. Auch diese Neunjährigen hatten den Mut, vor großem Publikum ihr in dieser kurzen Zeitspanne erworbenes Können zu zeigen.

Wichtiges Instrument im Blasorchester ist die Klarinette. Mit dreizehn jungen Musikern war dies an diesem Nachmittag die größte Gruppe. Sie wird von Joachim Knoll unterrichtet. Stark vertreten waren die Instrumentalisten an der Querflöte mit einem Dutzend Nachwuchs-Musikern. Sie stellten sich im Quartett vor oder als Solisten. Den glänzenden Abschluss bildete Carola Schmied mit einem „Russischen Zigeunerlied“. Christoph Huchler machte aus seinem Herzen keine Mördergrube und zeigte sich hell begeistert über die Leistung der Schüler. In Anbetracht des Nachwuchses könne man beim Musikverein sorglos in die Zukunft blicken. Beim Blasorchester bestehe bei einem solchen Grundstock an Leistungsträgern eine gute Perspektive.

Das bestätigten auch die Vorträge der Blechbläser an Trompete und Waldhorn, die bei Dietmar Ruf in die Schule gehen. Hierbei offenbarte sich ganz besonders, dass der Nachwuchs von Eltern und Großeltern für die Musik begeistert wurde. Drei junge Schlagzeuger rundeten das Vorspielen unter dem Motto „Die Jugend stellt sich vor“ ab mit „Rockin‘ High“, an sie gibt Jessica Porter ihr Können weiter.

Corinna Biedermann gibt Debüt

Das Zusammenspiel im Orchester wird beim MV Baltringen schon in einer frühen Phase der Ausbildung in der Vorjugendkapelle geübt. Sie setzt sich aus 19 Kindern im Alter von 10 bis 17 Jahren zusammen. Diese setzten unter der Leitung von Corinna Biedermann den Schlusspunkt. Die junge Dirigentin gab bei diesem Auftritt ihr Debüt. Die Vorjugendkapelle glänzte im Frühjahr beim Kreisjugendmusiktag mit einem „hervorragend“. Mit „Irish dreams“ führte das Orchester die Zuhörer fort in eine schöne Landschaft. Schließlich überraschte es mit einem richtig rockigen Abschluss. „Das ist die Zukunft des MV Baltringen“, rief Christoph Huchler unter reichlich Applaus des Publikums.