Insgesamt 25 Kinder aus Mietingen und Walpertshofen feierten an den vergangenen Sonntagen in der festlichst geschmückten Pfarrkirche St. Laurentius in Mietingen das Fest ihrer ersten heiligen Kommunion. Seit Dezember hatten sich die Kinder in gemeinsamen Gottesdiensten, sowie durch verschiedene Aktionen und Gruppenstunden auf diesen großen Tag vorbereitet.

Ein großes Boot im Altarraum wies die Gottesdienstbesucher schon beim Betreten der Kirche auf das Thema der Erstkommunionfeiern hin: „Mit Jesus in einem Boot“. Alle Erstkommunionkinder gestalteten die Gottesdienste aktiv mit und erklärten, dass Jesus der Kapitän auf ihrem Lebensschiff sein soll. Pfarrer Johnson stellte in seiner Predigt heraus, dass Jesus die Erstkommunionkinder, aber auch alle Menschen nicht nur durch ruhige Gewässer begleitet, sondern auch in den Stürmen des Lebens nicht alleine lässt. Die Kinder erneuerten in den Gottesdiensten außerdem ihr Taufversprechen.

Musikalisch umrahmt wurden die beiden Feiern jeweils mit neuen geistlichen Liedern am 8. Mai durch eine eigens zusammengestellte Musikgruppe und am 15. Mai durch den Kirchenchor der Gemeinde Mietingen. Der Musikverein Lyra erfreute die Kinder und ihre Familien an beiden Sonntagen mit einem Ständchen nach der Erstkommunionfeier. Am Abend rundete immer die Dankandacht den Festtag ab, die die Kinder wiederum freudig mitgestalteten. Auch in diesem Jahr lag die Organisation und Gestaltung der Erstkommunionvorbereitung und der Gottesdienste in den Händen von Anja Ruf und Toni Angele.