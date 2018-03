Mindestens ein Tor muss her

Der SV Mietingen steht vor den Wochen der Wahrheit in der Fußball-Landesliga. In den kommenden vier Spielen treffen die Mietinger auf die unmittelbare Konkurrenz im Abstiegskampf aus Weingarten, Ehingen, Ostrach und Straßberg. Den Auftakt macht die Partie gegen den SV Weingarten am Ostersamstag um 15.30 Uhr auf dem Mietinger Sportgelände.

Nach den zwei Niederlagen zuletzt gegen Oberzell und in Berg ist der SVM auf einen Abstiegsplatz abgerutscht. Zudem haben die Mietinger in diesem Jahr noch keinen Treffer in einem Pflichtspiel erzielt. „Wir hoffen und arbeiten darauf hin, dass uns das am Samstag gegen Weingarten gelingt“, sagt Mietingens Trainer Reiner Voltenauer, der bis auf den Langzeitverletzten Dominik Glaser auf den gesamten Kader zurückgreifen kann. Alle Spieler seien fit und hätten gut trainiert. Ob seine Mannschaft mit einer oder zwei Spitzen versuchen wird, den Torbann zu brechen, ließ Voltenauer offen. Dies werde in der Abschlussbesprechung mit Co-Trainer Christian Glaser entschieden. Notfalls müsse man den Torerfolg auch mal erzwingen.

Veränderter Gäste-Kader

Das Hinspiel in Weingarten hatte Mietingen mit 3:1 Punkten gewonnen, seitdem hat sich der Kader der Gäste aber durchaus verändert. „Die Mannschaft hat mit der Hinrunde nicht mehr viel zu tun“, sagt Voltenauer. In Insiderkreisen wird sogar davon gesprochen, dass der SVW massiv aufgerüstet habe, um den Abstieg unbedingt zu vermeiden. Im Kader von Trainerkollege Thomas Radek stehen unter anderem zwei neue Spieler aus Rumänien, die dort schon in der Zweiten Liga gespielt haben sollen. „Dies verdeutlicht ganz gut den Unterschied zu uns“, betont Voltenauer, der bis auf zwei Ausnahmen mit dem ehemaligen Bezirksligakader in die laufende Saison gegangen ist und sich dort bislang sehr gut geschlagen hat.