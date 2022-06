Mietinger Turnierreiterinnen vorne mit dabei

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Turniersaison hat erst begonnen und die Mietinger Turnierreiterinnen sind mit tollen Platzierungen vorne dabei.

Im Bereich Dressur zeigte Janina Mayer ihr Können mit „Franki K“ in Rißegg, Biberach und Bad Wurzach. In der Dressur Klasse L Trense und in der Kür wurde sie je einmal Vierte, Sechste und Siebte. In der Dressur Klasse L Kandare holte sie sich einen Sieg, in der Dressur Klasse M wurde sie Fünfte. Christina Egelhofer erritt in der Dressur Klasse A mit Pferd „Decento“ in Rissegg und Dunzenhausen zwei Siege.

Bei den Amazonen glänzte Amelie Nieß auf „Frido“ mit drei zweiten Plätzen im Springen der Klasse A in Moosbeuren und Bad Schussenried. Leonie Nieß ritt auf „Cassitus“ und „Francesca“ im Springen der Klasse A auf Rang zwei und sieben. Sie startete in Biberach und Moosbeuren. Theresa Kämpf holte sich in Moosbeuren einen sechsten Platz im Springen der Klasse A.

Die 38. und 39. Mitgliederversammlung des Reitvereins Mietingen fand im Dezember 2021 und Februar 2022 statt. Der Vorsitzende Armin Nieß dankte den Mitgliedern für die Zusammenarbeit und das Mitausrichten zweier Springturniere in den schwierigen Corona-Jahren. Für die Gemeinde sorgte jeweils Paul Glaser für die Entlastung der Vorstandschaft. Er betonte, dass der Reitverein ein Aushängeschild für die Gemeinde ist. Neu in der Vorstandschaft sind Amelie Nieß (Bereich Jugend, Ressort Reithalle und Ressort Reitplatz) und Nicole Nieß (Kassiererin). Neu bei den Kassenprüfern ist Sigrid Hägele.

Der Reitverein feiert dieses Jahr sein 40-jähriges Bestehen. Am 24. und 25. September findet das Reit- und Springturnier auf dem Reitplatz an der Rottum statt mit zwei Prüfungen um die Wertung in der Kreismeisterschaft.

2021 präsentierten die Mietinger Reiterinnen den Verein mit großartigen Leistungen. Eine sehr gute Saison verzeichnete Amelie Nieß mit „Coco Chanel“, „Frido“ und „Romance of Red“ mit fünf Siegen, drei zweiten, vier dritten, zwei fünften Plätzen und fünf weiteren Platzierungen im Springen der Klasse A. Leonie Nieß erritt auf „Cassitus“, und „Coraya“ im Springen der Klasse A drei Siege, vier zweite, vier dritte, drei vierte, zwei fünfte Plätze und vier weitere Platzierungen. Annalena Angele erritt mit „La Palma“ eine Platzierung im Springen der Klasse E. Janina Mayer erreichte auf „Franki K“ einen vierten Rang und zwei weitere Ränge in der Dressur Klasse L Trense und Kandare.