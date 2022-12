Mietinger Theatergruppe spendet Erlös aus ihren Vorstellungen an den Martinusladen

Die Kolpingfamilie Mietingen hatte in diesem Jahr im Oktober wieder Theater gespielt. Alle drei Vorstellungen des Stücks „Es fährt kein Zug nach Irgendwo“ von Winnie Abel waren gut besucht. Die Erlöse aus den Theatervorstellungen wurden schon in der Vergangenheite für einen guten Zweck gespendet – und so war es auch diesmal: Die Summe von 1946 Euro kommt dem Martinusladen in Laupheim zugute. Josef Nunnenmacher, Vorstand des Kolpingvereins Mietingen, und Hansjörg Vollmer, Regisseur der Theatergruppe, überreichten kürzlich einen symbolischen Scheck an Rosa Demuth, die den Martinusladen leitet. Der Martinusladen, der versorgt Menschen mit geringem Einkommen und hilfsbedürftige Familien mit einem günstigen Einkaufsangebot.