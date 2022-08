Mietinger Minis fahren seit 30 Jahren auf die Hütte

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Vom 28. bis 31.Juli hieß es für die Ministranten aus Mietingen in diesem Jahr bereits zum 30. Mal „auf gehts zur Minihütte“. Für rund 30 Ministranten ging es heuer nach Vorderburg im Allgäu. Unter dem Motto „krasse Geschichten aus der Bibel“ lernten sie unter anderem die Schöpfungsgeschichte besser kennen. Dazu durften sie dann selbst Hand anlegen und aus Modelliermassen einen Schlüsselanhänger „schöpfen.“

Oder wie krass ist eigentlich die Geschichte, als Jesus übers Wasser ging? Das konnten die Minis dann selber ausprobieren. Sie wanderten an einen Wasserfall und durften, in Gruppen aufgeteilt, ein Gruppenmitglied trocken übers Wasser bringen. Aber auch traditionelle Spiele wie „Schnitzeljagd“, eine Wasserschlacht oder „Werwolf“ durften nicht fehlen.

Am Samstag stand, den Gottesdienst vorbereiten, auf dem Programm. Denn die Minis erwarteten Besuch von ihrem Gemeindepfarrer. Anschließend durften die Mietinger in der Pfarrkirche St. Blasius in Vorderburg eine heilige Messe feiern.

Das Resümee war am Ende einstimmig „Es war eine wunderschöne gemeinsame Zeit und ein toller Zusammenhalt unter allen großen und kleinen Minis. Aber das Highlight war, wie immer, das leckere Essen.“ Für jenes haben in bewährter weise Bärbel Kammerer und Gerda Braun gesorgt. Gerda ist gleichzeitig auch die einzige, die seit Anfang an, also seit 30 Jahren, auf der Hütte dabei ist.