Mietinger Kickerinnen erfolgreich

Die beiden Mietinger Damenmannschaften setzen ihre Erfolgsserie fort und belegen nach den Heimspielsiegen am Wochenende jeweils die zweiten Tabellenplätze in der Regionen- beziehungsweise Bezirksliga.

Dabei hatte es der SV Mietingen I in der Regionenliga mit dem Team vom TSV Warthausen zu tun. Am Ende stand ein klares 6:2 (1:1), das wie folgt zustande kam:

Nachdem der SV Mietingen zu Beginn zwei Großchancen vergeben hatte, gelang den Gästen nach einem Konterangriff die 1:0 Führung durch Sarah Marie Dunkel (10.). Trotz drückender Überlegenheit des SVM dauerte es bis kurz vor der Halbzeitpause, als Johanna Bretzel eine Flanke von Melli Egle zum hochverdienten 1:1 Ausgleich verwandelte (44.). Mietingen kam gut aus der Halbzeitpause und schnell zum Erfolg. Zuerst nutzt Melli Egle ein feines Zuspiel von Jessica Ganz zur 2:1 Führung (48.) Lena Winter legte nach und traf zum3:1 (58.). Für die Vorentscheidung sorgte Melli Egle (67.) die nach einem Zuspiel von Johanna Bretzel auf 4:1 erhöhte. Den nächsten Mietinger Treffer zum 5:1 steuerte Jessica Ganz (77.) bei. Warthausen kämpfte bis zum Schluss und verkürzte nach einem Konterangriff durch Sarah Marie Dunkel (85.) auf 2:5. Den Schlusspunkt in der Partie, in der Mietingen auch seine Überlegenheit in Tore umwandeln konnte, setzte Lena Winter (87.) mit einem Weitschuss zum 6:2 Endstand.

In der Bezirksliga trafen der SV Mietingen II und die SGM Kirchberg/ Dettingen/Kellmünz aufeinander. Diese Partie konnten die Mietinger Fußballerinnen mit 2:0 (0:0) für sich entscheiden. Im Duell des Tabellenzweiten SV Mietingen II und dem Tabellendritten SGM Kirchberg/Dettingen/Kellmünz konnte sich der SVM II durch den Sieg vom Gegner mit sechs Punkten in der Tabelle entfernen. Zum Spielverlauf:

Mietingen erspielte sich eine Vielzahl von Torchancen über die Außenbahn, versäumte es jedoch diese in der ersten Halbzeit auch in Tore umzusetzen. Besser, und erfolgreicher lief es dann gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit. Selina Nadine Klöble nutzte einen Abpraller der Gästetorhüterin und traf zur 1:0 Führung für den SVM (50.). In der Folge bestimmte Mietingen das Spielgeschehen, gestattete den Gästen aber auch über die schnellen Angriffsspielerinnen Konterchancen. So blieb es bis kurz vor Spielende. In der 90. Minute spielte Lisa Müller den Ball von der Torauslinie zurück zu Katja Stock, die jedoch zuerst an der Torhüterin scheiterte, dann aber den Abpraller zum 2:0 verwandelte.