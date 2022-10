Mietinger Kickerinnen besiegen Blönried

Gegen den Tabellenneunten vom SC Blönried holten die Mietinger Damen am Sonntat einen ungefährdeten 4:0-Sueg. Dabei starteten sie furios und führten bereits nach fünf Minuten mit 2:0. Gleich nach dem Anpfiff setzte sich Doreen Arnold über Außen durch, legte den Ball auf Melli Egle, die den SV Mietingen mit 1:0 in Führung brachte (1.) Kurze Zeit später ein ähnlicher Angriff über Doreen Arnold, die sich bis zur Grundlinie durchsetzte und für Melli Egle auflegte. Souverän verwandelte Egle auf 2:0 (5.). Bis zur Halbzeitpause spielte sich das Spielgeschehen überwiegend zwischen den Strafräumen ab. Mietingen war spielbestimmend, versäumte es jedoch, die wenigen Torchancen zu nutzen. Auch in der zweiten Halbzeit dominierte weiter hin der SVM, ging allerdings erneut großzügig mit den erspielten Torchancen um. Kurz vor Spielende gelang dem Tabellendritten dann doch noch ein klarer Erfolg. Jessica Ganz verwandelte einen, an ihr verschuldeten, Foulelfmeter souverän zum 3:0 (84.). Nach einem feinen Spielzug über Hannah Hönig, über Jessica Ganz zu Doreen Arnold fiel der 4:0 Endstand. Da Blönried über die gesamte Spielzeit zu keiner erwähnenswerten Torchance kam, war der SV Mietingen schon wegen der kompakten Mannschaftsleistung auch in dieser Höhe der verdiente Sieger.