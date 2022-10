Mietinger Kegler ziehen ins Halbfinale ein

Im Viertelfinale des Bezirkspokals musste der KV Mietingen auswärts in Berg antreten. Es entwickelte sich ein sehr spannendes Spiel mit tollen Ergebnissen. Mietingen hatte das bessere Ende für sich und konnte somit ins Halbfinale gegen den SKC Vilsingen einziehen. Ergebnis: SKC Berg - KV Mietingen 3:5 (3342 : 3389). Es spielten: Johannes Schnapper (595/1), Udo Kist (576/1), Julian Waibel (569/0), Georg Brausch (553/0), Andreas Vogt (549/0) und Jan Hölzle (547/1).

Die Senioren A des KV Mietingen treten in dieser Saison in der Oberliga an. Hierbei starten alle vier Mannschaften der Liga am gleichen Ort und es wird jeweils in der Tageswertung auf die Gesamtholzzahl gespielt. Der erste Spieltag auf der Heimbahn in Hattenburg verlief hierbei für die Mietinger Senioren äußerst enttäuschend, da man sich abgeschlagen auf dem letzten Platz wiederfand. Es spielten: Robert Waibel (468), Erich Danner (454), Dieter Kist (448) und Walter Engelhardt (430).

Die neuformierte Jugendmannschaft U14 des KV Mietingen bestritt am Wochenende ihr erstes Saisonspiel. Für alle Mietinger Jugendliche war es das erste Spiel überhaupt, umso erwähnenswerter sind die guten Einzelergebnisse: SF Friedrichshafen - KV Mietingen 6:0 (1859 : 1450). Es spielten: Lukas Thiele (419/0), Finn Bailer (407/0), Simon Barth (358/0) und Helena Barth/Marina Barth (266/0).

Die nächsten Spiele sind am 15.Oktober um 15:30 Uhr (SKC Vilsingen I - KV Mietingen I) und am 16.Oktober um 10 Uhr (SG Mengen-Sigmaringen weiblich - KV Mietingen II)