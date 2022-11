Mietinger Kegler holen Rückstand auf

Die erste und zweite Mannschaft des Kegelvereins Mietingen sind am Wochenende auswärts erfolgreich gewesen. Nicht so gut lief es für die Senioren des Vereins.

SKC Vilsingen I - KV Mietingen I 3:5 (3229 : 3230): An Spannung nicht zu überbieten war das Auswärtsspiel der ersten Mannschaft. Nach dem Startpaar lag man bereits über 100 Kegel im Rückstand. Im weiteren Verlauf konnte Mietingen immer weiter aufholen und schließlich um die Winzigkeit von einem Kegel gewinnen. Es spielten: Jan Hölzle (577/1), Johannes Schnapper (565/1), Marc Bogenrieder (550/1), Udo Kist (546/0), Julian Waibel (515/0), Andres Vogt (477/0).

SKC Vilsingen III - KV Mietingen II 1:5 (1790 : 1879): Bis zur Hälfte des Spieles war es ein sehr ausgeglichenes Spiel. Im Schlusspaar konnte Mietingen ein schwaches Ergebnis eines Spielers aus Vilsingen ausnutzen und das Spiel sicher gewinnen. Es spielten: Thomas Heine (495/1), Alexander Saiger (486/0), Robert Waibel (450/1), Erich Danner (448/1).

Seniorenspieltag in Baienfurt: Einen ganz schwachen Eindruck hinterließen die Senioren beim zweiten Spieltag in Baienfurt. Wegen eines Missverständnisses konnte man nur mit 3 Spielern antreten, diese lieferten teilweise eine sehr schwache Leistung ab. Somit belegte man weit abgeschlagen den letzten Platz in der Tagestabelle. Es spielten: Dieter Kist (490), Walter Engelhardt (450) und Robert Waibel (385).

Die nächsten Spiele: Am Samstag, 19. November, bestreitet der KV Mietingen I um 15 Uhr ein Heimspiel gegen den EKC Lonsee I. Der KV Mietingen II reist am selben Tag zum KSC Ravensburg I. Dieses Spiel beginnt um 13 Uhr.