Mietinger Kegler gewinnen das Derby gegen Biberach

Einen hervorragenden Start in die erste Saison in der Oberliga Südwürttemberg erwischte die erste Mannschaft des Kegelvereins Mietingen. Im Derby gegen Biberach konnte von Beginn an der Druck hoch gehalten werden, folglich wurde das Spiel deutlich mit 6:2 gewonnen werden. Hervorzuheben ist der Tagesbeste Georg Brausch mit 599 Holz, schreibt der Verein in einem Bericht. Zum Schluss stand es KV Mietingen I - TG Biberach I 6:2 (3309 : 3212). Weiter spielten: Johannes Schnapper (568/1), Julian Waibel (564/1), Marc Bogenrieder (536/0), Andreas Vogt (522/0) und Udo Kist (520/1).