Mietinger Kegelteams gehen leer aus

Die erste Mannschaft des Kegelvereins Mietingen hat eine Niederlage hinnehmen müssen. Auch die Mietinger „Zweite“ ging leer aus.

KV Gammelshausen I – KV Mietingen I 5:3 (3250:3217). Eine unnötige Niederlage kassierte die erste Mannschaft des KV Mietingen auf den schwer zu spielenden Bahnen in Gammelshausen. Lange Zeit hatte Mietingen das Spiel im Griff, bei den letzten 60 Wurf hatte man dem Gegner aber zu wenig entgegenzusetzen. Für Mietingen spielten: Julian Waibel (563/1), Marc Bogenrieder (556/0), Udo Kist (537/0), Georg Brausch (537/1), Johannes Schnapper (524/1) und Jan Hölzle (500/0).

TSG Ailingen III – KV Mietingen II 5:1 (1925:1880). Einen ähnlichen Spielverlauf wie in der Begegnung der ersten Mannschaft nahm das Spiel der „Zweiten“ in Ailingen. Mietingen lag zwischenzeitlich mit knapp 100 Kegeln in Führung, musste jedoch am Ende mit einer Niederlage nach Hause fahren. Es spielten: Erich Danner (493/0), Kai Hölzle (488/1), Dieter Kist (452/0) und Thomas Heine (447/0).

Nächste Spiele des KV Mietingen: 11. Dezember, 12.30 Uhr, Bezirkspokalfinale: Ein Highlight steht für die Mietinger Kegler am Sonntag an. Im Finale des Bezirkspokals geht es gegen den favorisierten Verbandsligisten aus Aulendorf. Das Spiel findet auf den Bahnen der TSG Bad Wurzach statt.

11. Dezember, 10 Uhr, U14 gemischt: KV Mietingen – TSG Bad Wurzach.