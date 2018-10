Mietinger Feuerwehr probt den Einsatz

Die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Mietingen hat für ihre Jahreshauptprobe den Einsatz bei einem Verkehrsunfall geprobt, in den ein Fahrzeug mit Gasantrieb verwickelt war.

Folgendes Szenario wurde angenommen: In der Steige in Walpertshofen will nach links in Richtung Maschinenschuppen abbiegen und übersieht den von rechts kommenden Lkw. Es kommt zu einem Zusammenstoß der Fahrzeuge. Dabei werden die vier Insassen des Pkws verletzt; der Lkw-Fahrer steht unter Schock.

Diese Aufgabe mussten die rund 65 Einsatzkräfte bei der Jahreshauptprobe der Gemeinde Mietingen bewältigen. Dabei stand in erster Linie die Personenrettung auf dem Plan, außerdem die Beseitigung der ausgelaufenen Betriebsstoffe des Pkws. Die Besonderheit bei dem Einsatz: Der beteiligte Lastwagen wurde mit LNG-Gas betrieben.

Für den reibungslosen Ablauf koordinierte der Einsatzleiter Hans Arnold zusammen mit den Gruppenführern aus Walpertshofen, Mietingen und Baltringen die Einsatzkräfte. Von der Gemeinde waren Ortsvorsteher Karl Grabowski, Bürgermeister Robert Hochdorfer und Paul Glaser anwesend. Die Feuerwehr Laupheim schickte eine Abordnung an Führungskräften nach Walpertshofen. Der Walpertshofer Feuerwehr-Kommandant Elmar Leichtle zeigte sich zufrieden mit dem Ablauf der Jahreshauptprobe.

Besonderheiten bei mit Gas betriebenen Fahrzeugen

Nachdem die Personen gerettet waren, gab es einen rund 45 Minuten dauernden Vortrag der Firma Iveco über mit Gas betriebene Fahrzeuge. Der Referent stellte einige dieser Fahrzeuge mittels Power-Point-Präsentation vor und erklärte die Unterschiede zwischen LNG-Gas, CNG-Gas und LPG-Gas.

Auch informierte er über die Zusammensetzung des LNG-Gases. Angesprochen wurde zudem die Brandbekämpfung bei mit Gas betriebenen Fahrzeuge und welche Besonderheiten es hier bei Rettungseinsätzen zu berücksichtigen gibt.