Mietinger Fünfziger schwelgen in Erinnerungen

Eine wunderschöne und sicher unvergessliche Feier haben die 50er-Jahrgänger der Gemeinde Mietingen erlebt. Bereits zum Empfang reisten die Teilnehmer aus den Teilorten Baltringen und Walpertshofen froh gelaunt gemeinsam mit toll dekorierten Wagen an.

Insgesamt 48 Gäste, die zum Teil bis von der Steiermark angereist waren, wurden von Bürgermeister Robert Hochdorfer und Rektor Anton Laupheimer in der Heimatgemeinde im Foyer der Schule begrüßt. Dabei wurden die Erinnerungen an die gute alte Schulzeit spätestens bei der Führung durch das Schulhaus wieder wach. Manche Anekdote sorgte für allgemeine Erheiterung und führte die Gäste wieder gefühlte 40 Jahre in die Kindheit in Mietingen – und in Rektor Hubers Schulzeiten – zurück.

Am Samstag folgte ein erlebnisreicher Ausflug ins Allgäu zu einer Käserei-Besichtigung, einem kleinen Dorf-Viehscheid und anschließender Wanderung in der Nähe von Oberstdorf, die mit einer abenteuerlichen Roller-Rückfahrt beendet wurde. Dabei gab es viele Möglichkeiten für das Auffrischen von alten Freundschaften und neuem Kennenlernen.

Der Abschluss fand in Rudi’s Partystadl statt, der seinem Namen alle Ehre machte. Gut gelaunt und in bester Stimmung zeigten die 48 Schulfreunde aller drei Teilorte mit teils noch völlig unbekannten Talenten ihre Künste und trugen in faszinierender spontaner Weise dazu bei, dass auch mit müden Beinen richtig gefeiert und getanzt werden kann. Dazu trugen auch maßgeblich die Musikerinnen Christa und Uschi mit ihren mitreißenden Liedern bei. Nebenbei wurde von den Kochtalenten Konne und Edwin in einer zirkusreifen Show-Einlage Kaiserschmarrn gebacken.

Die ebenfalls anwesenden 60er, die unabhängig dort auch ihren Ausflugs-Abschluss machten, waren ebenfalls begeistert dabei und freuten sich mit den 50ern: „Sooo schea isch scho lang nemme gwea!“