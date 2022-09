Mietinger Damenteams sind im Bezirkspokal eine Runde weiter

Nach jeweils klaren Erfolgen haben sich das Damen des SV Mietingen I (Regionenliga) bei der SGM Dettingen/Kirchberg und der SV Mietingen II (Bezirksliga) beim SV Laupertshausen für die nächste Runde im Wettbewerb um den Bezirkspokal qualifiziert.

Der SGM SV Dettingen/Kirchberg spielte gegen den SV Mietingen I 0:8 (0:5). Chancenlos war der Bezirksligist SGM SV Dettingen/Kirchberg gegen den klassenhöheren Regionenligisten SV Mietingen I. Bereits nach 30 Minuten war die Partie für den SVM I entschieden. Marina Högerle (17.), Dorern Arnold (20.), Johanna Bretzel (25.) und Alena Maidel (30.) trafen zur 4:0 Führung. Ein weiterer Treffer von Johanna Dwornik (45.) führte zur hochverdienten 5:0 Halbzeitführung. Nachdem Mietingen zu Beginn der zweiten Halbzeit mit einem Doppelschlag durch Johanna Bretzel (47.) und Melli Egle (49.) auf 7:0 erhöhen konnte, verflachte die Partie. Den Schlusspunkt zum 8:0 Kantersieg erzielte Alena Maidel (81.).

Beim SV Laupertshausen gegen den SV Mietingen II ging es 1:4 (1:2) aus. Im Pokalspiel der beiden Bezirksligisten konnten sich die Damen des SV Mietingen II beim SV Laupertshausen durchsetzen. Mietingen begann offensiv und setzte das Heimteam unter Druck, kam allerdings nach einem Handspiel im Strafraum mit 0:1 in Rückstand (11.). Von diesem Gegentreffer war der SVM II wenig beeindruckt und erspielte sich einige gute Torchancen, die jedoch nicht vom Erfolg gekrönt waren. Mit einem direkt verwandelten Eckball glich Sarah Birk (39.) zum 1:1 aus. Kathrin Denzel (42.) erzielte nach einem Rückpass im Strafraum die 2:1 Halbzeitführung für den SV Mietingen II. Nach dem Seitenwechsel dominierte der SVM II. Judith Danner (61.) traf nach einem Freistoß von Elisa Klas per Kopfball zum 3:1. Den Schlusspunkt in der Partie setzte Sarah Klas (83.) die ein feines Zuspiel von Isabel Hörmann zum 4:1 verwertete.