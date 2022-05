Mietinger Blutreitergruppe feiert 90-Jähriges

Die Mietinger Blutreitergruppe steht vor einem ereignisreichen Jahr mit vielen Festausritten. Besonderer Höhepunkt wird für die Wallfahrer zu Pferde der Blutritt am 27. Mai in Weingarten sein, an dem die Mietinger nun schon seit 90 Jahren teilnehmen.

„Wir möchten dieses Jubiläum auch in unserer Gemeinde würdig begehen, denn das sind wir unseren Vorfahren schuldig“, sagt Gruppenführer Armin Nieß. Geplant ist, dass am 31. Juli ein Festgottesdienst auf dem Kirchvorplatz vor der Pfarrkirche St. Laurentius in Mietingen stattfindet. „Wir Reiter nehmen mit unseren Pferden und in Blutfreitagstracht, in Frack und Zylinder, an diesem Gottesdienst teil“, führt Nieß weiter aus. „Besonders freut uns, das Pater Pirmin diesen Gottesdienst zelebrieren wird.“ Der Geistliche ist für die Mietinger kein Unbekannter, denn er war schon beim Jubiläum zum 75-Jährigen mit dabei. Mit dabei ist auch die Musikkapelle Lyra Mietingen. Die Musiker und Musikerinnen werden mit ihren Klängen den Gottesdienst und den Umritt feierlich umrahmen, wie sie das schon oft auch beim Blutritt in Weingarten gemacht haben.

Nach dem Blutritt am Freitag in Weingarten feiern die Reiter am Sonntag, 29. Mai, ihre traditionelle Maiandacht in Walpertshofen am Waldrand bei Steiners Käppelle.

„Wir haben jedes Jahr immer viele Andachtsbesucher, die mit uns zusammen um Frieden und Segen für das Land beten“, resümiert der Gruppenführer. „Am 30. August führen wir einen Gedenkritt zu ehren unseres viel zu früh verstorbenen Blutreiters Simon Nieß aus und mit der Teilnahme am Wendelinusritt in Gutenzell am 18. September endet dann für uns Mietinger Blutreiter ein sehr ereignisreiches Jahr“, sagt ein erwartungsvoller Blutreitergruppenführer Armin Nieß.