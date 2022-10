Mietingens Kegler sind unterschiedlich erfolgreich

Sehr unterschiedlich verläuft die Saison für die erste und zweite Mannschaft des Kegelvereins Mietingen.

Einen überzeugenden Heimerfolg fuhr die erste Mannschaft gegen den Verbandsligaabsteiger aus Niederstotzingen ein. Die Gäste wurden jederzeit dominiert, folglich endete das Spiel mit 8:0 Punkten (3257 : 3094). Es spielten: Marc Bogenrieder (558/1), Jan Hölzle (551/1), Julian Waibel (548/1), Udo Kist (543/1), Johannes Schnapper (531/1) und Andreas Vogt (526/1).

Weiterhin enttäuschend verläuft die Saison dagegen für die zweite Mannschaft. Obwohl man bis zur Hälfte des Spiels gegen Bad Wurzach deutlich in Führung lag, musste man am Ende eine knappe Heimniederlage hinnehmen, sodass es am Ende hieß KV Mietingen II - TSG Bad Wurzach V 2:4 (1820 : 1846). Es spielten: Alexander Saiger (498/1), Walter Engelhardt (461/1), Dieter Kist (433/0) und Norbert Blank (428/0).

Als nächstes spielen am Samstag, 8. Oktober, ab 10 Uhr die Senioren A in Hattenburg. Am Sonntag beginnt um 10 Uhr der Spieltag für die U14 bei den SF Friedrichshafen. Um 13 Uhr muss der KV Mietingen im Bezirkspokal beim SKC Berg antreten.