Mietingen wird an Erdgasversorgung angeschlossen

Seit dem 1. Januar 2020 ist ein Konzessionsvertrag der Gemeinde Mietingen mit der Netze Südwest für die Gasversorgung in Kraft. Jetzt stellte das Unternehmen seine Ausbaupläne vor.

Demnach soll als erster Teilort Walpertshofen noch in diesem Jahr durch den Bau einer Gashochdruckleitung an das Gasnetz angeschlossen werden. Dazu ist die Verlegung eines etwa 500 Meter langen Hochdruckstranges zur bestehenden Leitung zwischen Laupheim und Schwendi notwendig. Noch heuer soll nach Angaben von Netze Südwest der Grundstein für die Erschließung des Neubaugebiets Fuchshalde in Walpertshofen gelegt werden. „Das bereits vorhandene Flüssiggasnetz in Teilen von Walpertshofen wird dabei ins Gasnetz integriert“, so das Unternehmen. Kunden mit einer Flüssiggasversorgung würden rechtzeitig über die Umstellung von Flüssig- auf Erdgas und die Auswirkung auf die Kundenanlagen informiert.

Erste Schritte für eine Energieversorgung durch Erdgas wurden in Baltringen bei der Sanierung der Hauptstraße im Sommer des Vorjahres getan. Zusammen mit dem Kanal, der Wasserleitung und Kabeln für schnelles Internet verlegte man auch gleich eine Gasleitung. Diese kam auf Veranlassung der Gemeinde Mietingen in den Boden und wurde von ihr auch finanziert. „Diese Erdgasleitung übernimmt die Netze Südwest“, versichert das Unternehmen in einer Presseinformation.

Baltringen wird an das Erdgasnetz in Schemmerberg angeschlossen. Dazu ist der Bau einer Verbindungsleitung nach Schemmerberg notwendig. In Kombination mit der Erneuerung der Kreisstraße Schemmerberg-Baltringen möchte die Netze Südwest diese Arbeiten durchführen. Der Start dafür ist nach Angaben des Landratsamtes im Juli dieses Jahres vorgesehen. Die Planung sieht vor, den Straßenneubau im Herbst nächsten Jahres abzuschließen.

Es besteht dann eine Lücke zwischen der Hauptleitung in der Hauptstraße und dem Versorgungsstrang nach Schemmerberg. Dieser Lückenschluss soll hergestellt werden, sobald der Kreis auch diesen Straßenabschnitt saniert.

„Der letzte Schritt ist die netztechnische Verbindung von Baltringen über Mietingen nach Walpertshofen“, so die Netze Südwest. Der weitere Ausbau in allen drei Ortsteilen erfolge dann in den Folgejahren, „nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten und anhand des Interesses der Bürger“, heißt es aus dem Unternehmen. Den Preis für den Hausanschluss beziffert die Netze Südwest mit rund 1500 Euro.

In rund 100 Kommunen hat die Netze Südwest Gasanschlüsse verlegt. Sie ist ein Tochterunternehmen von Erdgas Südwest. „Nun können auch Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Mietingen von einer umweltfreundlichen Energieversorgung profitieren“, so das Unternehmen. Über einen genauen Zeitplan gibt es allerdings keine Angaben.