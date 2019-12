Mietingen wird 2020 ans Erdgasnetz angebunden – früher als erwartet

Wie steht die Gemeinde Mietingen finanziell da? Was tut sich bei der Erschließung von Bauland und wann kommt die Anbindung ans Erdgasnetz? SZ-Mitarbeiter Franz Liesch hat Bürgermeister Robert Hochdorfer gefragt.

SZ: Herr Hochdorfer, Schemmerhofen kann jetzt am Hauptort und allen Teilorten Erdgas der Netze Südwest anbieten. Gleichzeitig wurden Leerrohre für eine spätere Breitbandanbindung verlegt. Auch die Gemeinde Mietingen hat einen Konzessionsvertrag mit der Netze Südwest abgeschlossen, der am 1. Januar in Kraft tritt. Bis wann verfügt man auch in der Gemeinde Mietingen über einen ähnlichen Komfort wie in Schemmerhofen?

Hochdorfer: Ich freue mich wirklich sehr, dass wir es mit unserem neuen Versorger schaffen, Erdgas in die Gemeinde zu bekommen. Wir können nun sogar früher als gedacht mit der Versorgung rechnen. Denn unser Konzessionär hat angekündigt, bereits nächstes Jahr eine Gasleitung von Schemmerberg nach Baltringen zu verlegen. Bisher waren wir schon froh gewesen, dass wir von Walpertshofen her Erdgas bekommen sollen. Dort liegt bereits eine überregionale Trasse. Ein Anschluss von Walpertshofen an diese überregionale Gasleitung von Schwendi in Richtung Harthöfe ist ohne großen Aufwand zu bewerkstelligen. Das soll bereits im nächsten Jahr erfolgen. Nun wird die Gemeinde von zwei Seiten her angeschlossen, so dass die Gemeinde viel früher an das Gasnetz angebunden sein wird als erwartet. Was das Glasfasernetz betrifft, legen wir bereits seit zwei Jahren bei allen Straßenbaumaßnahmen Leerrohre für spätere Glasfaserkabel. Insofern tun wir, was wir können, um eine zweite Versorgung mit schnellem Internet zu bekommen.

SZ: Hat die Netze Südwest Pläne für eine Erschließung der gesamten Gemeinde mit schnellem Internet?

Hochdorfer: Es gibt eine Überlegung bei Netze Südwest, die gesamte Gemeinde mit schnellem Internet zu erschließen. Die Rechtslage bei uns in der Gemeinde ist halt so, dass wir als versorgt gelten, somit bekommen wir als Gemeinde keine staatlichen Zuschüsse und dürfen auch keine Hausanschlüsse machen.

SZ: In den Vorjahren war der Entwurf des Haushaltsplans zu dieser Zeit bereits in erster Lesung beraten und beschlossen. Wann kommt der Haushalt 2020 auf den Tisch?

Hochdorfer: Wir waren mit dem Gemeinderat wie sonst auch im November in Klausur. Dort haben wir die allgemeine Finanzsituation und das Investitionsprogramm vorberaten. Durch die unsinnige, aber vorgeschriebene Umstellung auf Doppik sollen Gemeinden nun wie Unternehmen agieren. Der Aufwand dieser Umstellung war riesig, der Haushalt verzögert sich aber nur um einen Monat.

SZ: Der Gemeinde ist es finanziell noch nie so gut gegangen. Das zeigt jedenfalls ein Blick auf den Haushalt des Jahres 2019: Rekordsummen bei den Investitionen und Steuereinnahmen. Doch die Konjunktur scheint sich abzukühlen. Gibt es dafür einen Plan B, sollte sich das bestätigen?

Hochdorfer: Wir haben die Großprojekte Rathausbau, Feuerwehrhausbau und Hochwasserschutz finanziell gut vorbereitet. Insofern fahren wir schon seit vielen Jahren jeweils auf Sicht. Ich finde es beruhigend, dass wir die laufenden Kosten gering gehalten haben. Sollte sich die Konjunktur stärker abkühlen, müssten wir über die Verschiebung einzelner Projekte sprechen.

SZ: Gibt es da eine Prioritätenliste?

Hochdorfer: Wir haben bisher keine Prioritätenliste gemacht. Wir nehmen nur das in den Investitionsplan auf, was wir auch tatsächlich verwirklichen können.

SZ: Der Gemeinde droht eine Überalterung. Wie ist der Stand der Pläne für eine Pflegeeinrichtung?

Hochdorfer: Es gibt dafür nach wie vor Ideen im Bereich der neuen Ortsmitte Mietingen. Wir werden uns zu gegebener Zeit mit diesen Plänen auseinandersetzen.

SZ: 115 Bauplätze stehen im neuen Jahr für Häuslebauer wohl zur Verfügung. Wie groß aber ist die Anzahl der Interessenten?

Hochdorfer: Eigentlich ist das erste der neuen Baugebiete schon wieder verkauft. Wir haben dann noch die 89 Plätze, die wir nächstes Jahr fertig bekommen. Aktuell haben wir Interessentenlisten, auf denen rund doppelt so vielen Namen stehen. Vieles hat sich in den innerörtlichen Bereichen getan, wir brauchen aber im Moment auch weiteres Bauland in Baugebieten. Deshalb versuchen wir in nächster Zeit, in jedem Ortsteil einen Bebauungsplan nach dem vereinfachten Verfahren aufzustellen.

SZ: Haben mit den Grundstückeigentümern schon Gespräche stattgefunden?

Hochdorfer: Ja, Kontakte hat es schon gegeben. Die eigentlichen Verhandlungen finden im Frühjahr statt. Dann müssen wir noch vieles klären wie Fragen der Machbarkeit, Naturschutz, Abwasserbeseitigung.

SZ: Ein ganz andere Frage: In vielen Amtsstuben beklagen sich Bürgermeister und Gemeindebedienstete über unflätige Beschimpfungen, grobe Beleidigungen und sogar tätliche Angriffe, sei es in direkter Begegnung oder in sogenannten sozialen Medien. Das Bürgermeisteramt hat dadurch enorm an Anziehungskraft verloren. Wie ist Ihre Erfahrung: Ist Mietingen ein Ort, wo die Welt noch in Ordnung ist und Anstand gewahrt wird?

Hochdorfer: Eigentliche Beleidigungen gab es in den letzten Jahren weder gegen mich noch gegen meine Mitarbeiter. Insgesamt glaube ich tatsächlich, dass die Dorfgemeinschaft noch gegen einen Trend standhält und einen Grundanstand bewahrt. Was aber zu beobachten ist: dass Leute in Verantwortung stärker hinterfragt werden. Man muss genau argumentieren und mehr erklären als früher.