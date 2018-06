Mietingen will seine „geile Saison“ krönen

Abstieg, Relegation, Klassenerhalt: Für den SV Mietingen ist zum Abschluss seiner Premierensaison in der Fußball-Landesliga alles drin. Zu Gast ist die Mannschaft von Trainer Reiner Voltenauer am Samstag ab 15.30 Uhr beim FV Ravensburg II, der auf einem sicheren Mittelfeldplatz steht.

Reiner Voltenauer findet es schlicht „sensationell“, dass Mietingen am letzten Spieltag überhaupt noch die Möglichkeit hat, den Klassenerhalt – oder zumindest den Sprung auf den Relegationsplatz – zu schaffen. „Das allein ist bereits eine Riesenleistung.“ Allein schon, wenn man bedenke, dass der SVM vor Wochenfrist nach dem 0:1-Rückstand im Spiel gegen Friedrichshafen zwischenzeitlich abgestiegen gewesen sei. Der 3:1-Sieg gegen den VfB hielt Mietingen jedoch am Leben. „Wir freuen uns einfach, dass wir noch aus eigener Kraft die Chance haben, den Relegationsplatz zu erreichen“, sagt Voltenauer. „Das haben wir uns gewünscht.“

Der SVM-Coach will während des Spiels in Ravensburg nicht allzu viel rechnen und schauen, wie es auf den anderen Sportplätzen steht – beispielsweise in Berg, wo die TSG Ehingen um ihre letzte Chance gegen den Abstieg kämpft oder in Altheim, wo Balingen II den Klassenerhalt klarmachen will. Denn Voltenauer weiß, dass auf seine Truppe ein „ganz schwieriges Spiel“ wartet. Die Favoritenrolle liege klar bei den Gastgebern. „Spielerisch und läuferisch ist Ravensburg extrem stark, sie haben ein gutes Umschalt- und Konterspiel.“ Exemplarisch hebt er auf Ravensburger Seite Omar Jatta, Felix Bonelli sowie Jonas und Niklas Klawitter hervor, die alle „oberes Landesliga-Niveau“ hätten. Beim 4:4 im Hinspiel vor wenigen Wochen traf allein Bonelli zweimal. Ravensburg kann befreit aufspielen und hat bereits angekündigt, den Nachbarn SV Weingarten, der aktuell den Relegationsplatz belegt und am letzten Spieltag frei hat, unterstützen zu wollen.

Mietingen kann sich unterdessen einmal mehr einer lautstarken Unterstützung sicher sein. Mehr als 100 Fans haben sich bereits für die Busfahrt angemeldet. Die Gemeinde zeigt einmal mehr, dass sie hinter dem SVM steht, was auch Reiner Voltenauer lobende Worte entlockt. „Diesbezüglich sind wir mit Sicherheit ein Farbtupfer in der Landesliga, rund um den Verein herrscht nach wie vor eine Riesenbegeisterung.“

Auswirkungen auf die Bezirksliga

Was dem Mietinger Auftritt in Ravensburg zusätzliche Brisanz verleiht sind die Auswirkungen dieses Spiels auf die unteren Ligen, allen voran die Bezirksliga. Steigt der SV Mietingen nicht direkt ab, gibt es im Bezirksoberhaus nur zwei Direktabsteiger. „Es hängt sehr viel an unserem Spiel“, weiß Voltenauer. „Das wird alles interessant und spannend.“ Personell wird Voltenauer nicht aus dem Vollen schöpfen können. Auf wen er konkret verzichten muss, will der SVM-Trainer aber noch nicht verraten. Wichtiger sei ohnehin, dass seine Jungs dieses letzte Saisonspiel genießen, es gebe schließlich mehr zu gewinnen als zu verlieren. Denn unabhängig vom Tabellenplatz sagt Voltenauer: „Wir haben eine richtig geile Saison gespielt.“