Mietingen verpasst Punktgewinn

In einem hochklassigen Fußballspiel ist der SV Mietingen zu Hause knapp dem FV Rot-Weiß Weiler mit 1:2 (0:0) unterlegen. 280 Zuschauer verfolgten am Samstag das erste Heimspiel der Mietinger in der Landesliga-Saison 2019/2020.

Beide Mannschaften standen zunächst defensiv gut und es gab nur wenige Torchancen in der Anfangsphase. Erst in der Mitte der ersten Halbzeit nahm die Partie Fahrt auf und es entwickelte sich ein Duell auf Augenhöhe. Der SVM konnte sich in dieser Phase einige Tormöglichkeiten erspielen. So schob Mietingens Noah Gnandt in der 30. Minute den Ball knapp am Tor vorbei, als er aus kurzer Distanz zum Schuss kam. Die Gäste aus Weiler taten sich schwer gegen die Abwehr des Aufsteigers und schafften es nicht, sich zwingende Torchancen herauszuspielen. Kurz vor der Halbzeitpause hatte der SVM noch die Möglichkeit in Führung zu gehen. Noah Gnandt verfehlte das Tor nach einer Flanke vom Robin Ertle nur knapp. Mit einem Zwischenstand von 0:0 ging es in die Halbzeitpause.

Die Mietinger kamen bissig zurück auf den Platz und drängten auf den Führungstreffer. In der 55. Minute kam Mietingens Ertle nach guter Vorarbeit von Gnandt an den Ball und zog aus zehn Metern Entfernung ab: 1:0. Das Gegentor wirkte wie ein Wachrüttler für den FV Rot-Weiß Weiler. Die Gäste versuchten durch hohes Pressing die Mietinger zu Fehlern zu zwingen und spielten sich in der Folge einige Torchancen heraus. In der 63. Minute fiel dann der Ausgleichstreffer. Andreas Reichart kam nach einem langen Ball aus dem Mittelfeld zehn Meter vor dem SVM Tor an den Ball und lochte ein, unhaltbar für SVM-Keeper Dominik Gertler.

Die Gäste aus Weiler waren fortan die spielerisch bessere Mannschaft und setzen die Mietinger zunehmend unter Druck. In einer hochspannenden Schlussphase kämpften beide Mann verbissen um den Sieg. Nach einem Eckball kam Weilers Tim Wucherer mit dem Kopf an den Ball und wuchtete das Leder aus kurzer Distanz in das SVM-Tor zum 1:2. In den Schlussminuten setzte die Heimelf Mietingen noch einmal alles daran, den Ausgleichstreffer zu erzielen. So köpfte Christian Glaser nach einem Eckball nur knapp am Tor vorbei. Schlussendlich blieb es beim 1:2 für die Gäste.

„So brutal ist Fußball. Nach so einem Kampf stehen wir leider mit leeren Händen da“, sagte SVM-Trainer Reiner Voltenauer. „In der ersten Halbzeit war das Spiel ausgeglichen und aus der Pause kamen wir auch gut raus. Zum Schluss ist uns leider die Kraft ausgegangen, einen Punkt hätten wir verdient gehabt.“ Mit der Leistung seiner Mannschaft war der Trainer trotzdem zufrieden: „Wir haben einer Spitzenmannschaft alles abverlangt.“ Ärgerlich für den SVM sind zudem zwei Verletzungen. Robin Ertle konnte nach einem Zusammenstoß mit Torwart Andreas Hane nicht mehr weiterspielen. Andreas Bösch musste, nachdem er gefoult worden war, ebenfalls vom Platz.

Jürgen Kopfsguter, der Trainer des FV Rot-Weiß Weiler gab sich nach der Partie zufrieden: „Wir haben verdient gewonnen. In der ersten Halbzeit waren wir nicht griffig genug, nach der Pause waren wir besser.“