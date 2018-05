Mietingen verpasst Befreiungsschlag

Der SV Mietingen hat sich in der Fußball-Landesliga im Nachholspiel am Dienstagabend zu Hause 2:2 (1:0) von Mitaufsteiger TSV Eschach getrennt. Die Gastgeber brachten dabei eine zweimalige Führung nicht ins Ziel.

Mietingen erwischte im Aufsteigerduell einen Bilderbuchstart. Nach einer scharf und präzise getretenen Ecke von Roland Mayer war Ben Rodloff mit dem Schienbein zum 1:0 erfolgreich (2.). Die nächste gute Möglichkeit ging wieder auf das Konto der Mietinger, Kapitän Andreas Bösch setzte seinen Schuss von der Strafraumgrenze jedoch zu hoch an (9.). Die Ravensburger Vorstädter hatten ihre erste Offensivszene bei einem Freistoß von Tobias Weiß, der SVM-Keeper Manuel Amann aber vor keine Probleme stellte. Eben in dieser Szene verletzte sich Amann ohne gegnerische Einwirkung und musste kurz vor der Halbzeitpause schließlich verletzt vom Platz.

Lattentreffer von Rodloff

Die technisch beschlagenen Gäste wurden ab Mitte der ersten Halbzeit stärker, zwei gute Rückpässe des schnellen Florian Locher fanden jedoch keinen Abnehmer. Die Heimelf antwortete mit einem Lattentreffer von Ben Rodloff aus 18 Metern (30.), den Nachschuss schaufelte Timo Kühner über den Gästekasten.

Mietingens starker Innenverteidiger Dominik Burry schaltete sich immer wieder in die Angriffe seines Teams mit ein. Aus zwei daraus resultierenden Freistößen konnte der SVM aber kein Kapital schlagen. Die beste Möglichkeit der Gäste hatte Tobias Weiß, der nach einer verunglückten Abwehraktion der Mietinger aber über den Kasten drosch. Im Gegenzug setzte Ben Rodloff aus aussichtsreicher Position eine Mayer-Flanke per Kopf knapp neben den Kasten (44.).

Die Eschacher hatten ähnlich wie die Gastgeber in der ersten Halbzeit zu Beginn der zweiten Hälfte einen Blitzstart. Patrick Kapellen jagte eine Kopfballablage aus acht Metern unhaltbar für SVM-Keeper Jens Müller zum 1:1 in die Maschen (47.). In der Folgezeit zeigten die Eschacher die etwas bessere Körpersprache, die Gastgeber schlugen aber zurück. Nach starker Flanke von Ben Rodloff vom rechten Flügel köpfte Roland Mayer in Torjägermanier zum 2:1 ein (58.). Die Freude über die zweite Führung an diesem Tag währte aber nur zehn Minuten. Die Gastgeber konnten auf der linken Seite ein starkes Solo von Kapellen nicht unterbinden, die scharfe Hereingabe konnte Tobias Weiß unbedrängt zum 2:2 einnetzen (69.). Fünf Minuten setzte sich Mietingens Ben Rodloff am rechten Flügel gut durch, die Direktabnahme von Roland Mayer landete aber in den Händen von TSV-Keeper Patrick Rebstock.

In der offenen Schlussphase suchten beide Mannschaften die Entscheidung, zwingende Torchancen ließen die konsequent agierenden Abwehrreihen jedoch nicht mehr zu. So blieb es letztlich beim 2:2, das beiden im Abstiegskampf nicht entscheidend weiterhilft.

„1:0 hat uns blockiert“

Mietingens Co-Trainer Christian Glaser, der aufgrund einer Sprunggelenksverletzung nicht mitspielen konnte, sagte nach dem Schlusspfiff: „Wir hatten uns für diese Partie wesentlich mehr vorgenommen. Das frühe 1:0 hat uns eher blockiert als beflügelt. Für uns ist aber weiter noch alles drin.“ SVM-Kaptiän Andreas Bösch sah es ähnlich. „Bei uns hat nach dem 1:0 überraschenderweise etwas die Leidenschaft gefehlt, die man für dieses wichtige Spiel gebraucht hätte. Die Eschacher haben nach dem Wechsel mit ihren Einwechslungen nochmals Qualität auf den Platz gebracht. Ich hätte eigentlich nach 15 Minuten das 2:0 machen müssen, geriet aber bei meinem Schuss in Rücklage“, sagte Bösch.