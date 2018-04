Mietingen verliert denkwürdiges Spiel

Sieben Tore, ein Platzverweis und ein verschossener Elfmeter in der Nachspielzeit: Der neutrale Zuschauer ist in der Fußball-Landesliga zwischen dem TSV Strassberg und dem SV Mietingen voll auf seine Kosten gekommen. Das Problem aus Mietinger Sicht: Der SVM hat das Auswärtsspiel trotz zwischenzeitlicher 3:1-Führung mit 3:4 verloren. Dabei hatte das Team von Trainer Reiner Voltenauer vor allem in Durchgang eins eine starke Leistung gezeigt. Doch die Gastgeber drehten die Partie mit drei Treffern in Hälfte zwei.

SVM-Coach Reiner Voltenauer sprach nach der Partie von einem „hochspektakulären Spiel mit Höhen und Tiefen“. In Durchgang eins habe seine Mannschaft eine der besten Halbzeiten der Rückrunde gespielt, Christian Glaser hatte Mietingen in Führung gebracht (13.). Doch die Freude währte bei den Gästen nur kurz. Praktisch im Gegenzug kam Strassberg durch Raffael Keinath zum Ausgleich (14.). Mietingen ließ sich durch das 1:1 jedoch nicht beirren und spielte weiterhin guten Fußball, insbesondere der Treffer zur 2:1-Führung durch Andreas Bösch war über mehrere Stationen fein herausgespielt, wie Voltenauer schildert. Als Robin Ertle kurz darauf das 3:1 für den SV Mietingen markierte, schienen die Gäste dicht vor einem immens wichtigen Dreier in der Landesliga zu stehen – aber zu diesem Zeitpunkt waren eben auch erst 30 Minuten gespielt. Mietingen hatte durchaus Möglichkeiten, die Führung noch weiter auszubauen, es ging jedoch mit dem 3:1 in die Kabinen.

Die zweite Halbzeit begann für den SVM denkbar ungünstig. Nach einem Eckball verkürzte Marc-Philipp Kleiner auf 2:3 (47.). Acht Minuten später gelang den Hausherren der Ausgleich, Kaan Altinsoy verwandelte einen Freistoß. Und wer dachte, der Mietinger Start in die zweite Halbzeit hätte nicht schlechter laufen können, hatte sich geirrt. Schiedsrichter Fabian Baiz zeigte SVM-Torschütze Robin Ertle die Roten Karte (61.). Einen Zusammenprall mit dem Gegenspieler hatte Baiz wohl als Tätlichkeit gewertet. „Aus unserer Sicht eine viel zu harte Entscheidung“, so Voltenauer.

Den Mietingern stand somit eine halbstündige Unterzahl bevor, aus der der TSV Strassberg in der 77. Minute Kapital schlagen konnte. Nach einer erneuten Standardsituation war Lucas Beyer zur Stelle und machte das 4:3. Doch diese verrückte Partie hatte noch ein denkwürdiges Ende parat. In der Nachspielzeit wurde Ben Rodloff im Strafraum gefoult, Mietingen bekam in der siebten Minute der Nachspielzeit die Chance, wenigstens einen Punkt mitzunehmen. Stefan Glutsch übernahm die Verantwortung, scheiterte aber am starken TSV-Keeper Christopher Kleiner. „Das Spiel und das Ergebnis sind natürlicher ein brutaler Nackenschlag“, ordnete Reiner Voltenauer das fast 100-minütge Geschehen ein. „Das müssen wir erst einmal wegstecken.“