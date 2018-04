Mietingen punktet gegen Spitzenteam Weiler

Der SV Mietingen hat im Abstiegskampf der Fußball-Landesliga mit dem 1:1 (1:0) gegen Titelaspirant FV Rot-Weiß Weiler einen nicht einkalkulierten Punkt eingefahren. Dennoch hielt sich die Freude nach dem Schlusspfiff in Grenzen. Denn lange Zeit hatten die Mietinger in Überzahl agiert und erst in der 80. Minute durch ein unglückliches Tor den Ausgleich kassiert.

Die Mietinger starteten äußerst engagiert, setzten den ballführenden Gegenspieler zu zweit, teilweise zu dritt unter Druck. Und auch in Ballbesitz machte der Gastgeber eine gute Figur und suchte den Weg nach vorne. Vor allem über die rechte Seite und den überragenden Ben Rodloff gelang dies glänzend. Zwischen der zehnten und der 32. Minute setzte sich Rodloff gleich vier Mal auf dem rechten Flügel durch und stieß mit dem Ball in den Strafraum vor. Doch sowohl bei seinen drei Zuspielen als auch bei seinem eigenen Abschluss fehlte etwas die Präzision, etwa beim Kopfball von Christian Glaser (13.) nach zu scharfer Flanke und Marco Kühners (32.) Direktabnahme.

Nach einer kurzen Schrecksekunde, als Schiedsrichter Jonathan Bauer einen Gästetreffer zunächst anerkannte, obwohl sein Assistent längst die Fahne gehoben hatte, klappte es doch mit der verdienten Führung. Nach einem Foul von Weilers Niklas Hartmann an Roland Mayer entschied der Unparteiische auf Strafstoß. Dieses Mal durfte Rodloff für den gesperrten Robin Ertle antreten und verwandelte sicher. Nur zwei Minuten nach Rodloffs sechstem Saisontreffer langte Weilers Niklas Hartmann erneut zu und sah die Gelb-Rote Karte. Doch in Überzahl gaben die Mietinger die Partie aus der Hand, kassierten bis zur Pause noch drei Gelbe Karten und kurz vor dem Pausenpfiff durch Dominic Snelinski fast den Ausgleich. Das änderte jedoch nichts an der verdienten Führung des SVM. Trainer Reiner Voltenauer schwärmte nach der Partie: „Hut ab vor der Mannschaft, nach den vielen Nackenschlägen der vergangenen Wochen so eine erste Halbzeit zu spielen, das war schon richtig stark. Man hat nicht gesehen, wer vorne und wer hinten steht. Wir haben es offen gehalten, haben defensiv eine gute Ordnung und immer wieder über Konter gute Angriffe gehabt.“

Doch in der zweiten Halbzeit fielen die personellen Probleme der Mietinger immer mehr ins Gewicht. So sah sich Voltenauer gezwungen, mit Rodloff den bis dato stärksten Offensivspieler auf die rechte Defensivseite zu beordern. Für Außenverteidiger Tobias Füller kam der A-Jugendliche Timo Kühner in die Partie. „In der zweiten Halbzeit hat Weiler trotz Unterzahl seine Qualität auf den Platz gebracht und den Ball gut laufen lassen. Dann war es schon schwer“, so Voltenauer. Dennoch boten sich einige Kontergelegenheiten wie in der 72. Minute, als Kapitän Dominik Burry sich über rechts ein starker Flankenlauf gelang und A-Junior Kühner nur knapp sein erstes Landesligator verpasste.

Derweil konnte Weiler aus seiner optischen Überlegenheit zunächst keinen Profit schlagen und probierte es schließlich mit langen Bällen. Einer dieser langen Bälle landete in der 80. Minute auf dem Fuß von Rodloff, dessen Querschläger zur unfreiwilligen Vorlage geriet: Weilers Raimond Hehle traf ungehindert zum Ausgleich. „Das 1:1 war symptomatisch für unsere Situation. Das tut mir leid für die Mannschaft, dass sie für den Riesenaufwand nur mit einem Punkt belohnt wird. Unter dem Strich müssen wir anerkennen, dass Weiler in der zweiten Halbzeit auf den Ausgleich gedrückt hat. Jetzt gilt es das Positive mitzunehmen, dass wir gegen eine Topmannschaft einen Punkt mitgenommen haben, auch wenn zunächst noch ein wenig Enttäuschung da ist.“