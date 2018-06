Mietingen nimmt erste Maßnahme in Angriff

Das Jahrhunderthochwasser der letzten Maitage hat in Mietingen im Bereich Aufhofen zu flächenhaften Überschwemmungen und Schäden an Gebäuden geführt. Jetzt hat der Gemeinderat einstimmig die erste Gegenmaßnahme beschlossen. Auf eine Länge von 40 Metern wird ein Betonkanal – der Quinzgraben – in offener Bauweise ausgetauscht. Geschätzte Kosten: 35000 Euro.

Bürgermeister Robert Hochdorfer legt Wert darauf, dass die Maßnahme ohne Zeitverzögerung ausgeführt wird. Daher schreibt das Ingenieurbüro Rapp+Schmid (RSI) die Arbeiten beschränkt aus, und die Verwaltung erteilt umgehend dem preisgünstigsten Bieter den Auftrag. Den schlechten Zustand des insgesamt 270 Meter langen Kanals brachte eine Kamerabefahrung an den Tag: Rohrbrüche, Wurzeln im Kanal und vor allem defekte Anschlüsse. Davon konnte sich der Gemeinderat anhand von Aufnahmen des Ingenieurbüros ein Bild machen. Die Folge des schadhaften Kanals: Bei Starkregen wird Wasser an die Oberfläche gedrückt. Die Verdohlung des Quinzgrabens wurde nach Angaben der Verwaltung privat gemacht. Die Gemeinde ist gesetzlich für den verdohlten Kanal verantwortlich, da es sich um ein Gewässer zweiter Ordnung handelt.

Das Rathaus sieht in der Erneuerung des Quinzgraben-Kanals einen Teil einer Gesamtlösung gegen künftige Überflutung. Zu den geplanten Maßnahmen zählen auch der Bau eines Rückhaltebeckens und die stärkere Öffnung des Grabens unterhalb der Verdohlung, wenn der Bach wieder ans Tageslicht kommt. Das weitere Schicksal einer Biberfamilie, die durch den Bau eines Stausees das Überschwemmungsrisiko erhöht hat, soll dann erörtert werden, wenn ein Gutachten vorliegt.

Im Rat wurde angeregt, das neu zu verlegende Kanalrohr um zehn Zentimeter zu vergrößern. Außerdem fragte Gemeinderat Lorenz Saiger nach einer Gesamtlösung. „Wir haben ein Gesamtkonzept“, konterte Bürgermeister Hochdorfer. Mit dem Austausch der Kanalrohre werde die vordringlichste Maßnahme verwirklicht.

Um den Abfluss der Dürnach im Ortsbereich Baltringen zu verbessern, wurde im Einvernehmen mit dem Wasserwirtschaftsamt das Bachbett ausgebaggert und Kies entfernt. Das erklärte Bürgermeister Hochdorfer vor dem Gemeinderat. Beim „Toten Weg“ in Baltringen sei das Ingenieurbüro dabei, eine Lösung zu finden. Doch schon jetzt sei klar, dass es sich um eine „größere Maßnahme“ handle, deren Finanzierung bei den Haushaltsberatungen auf die Tagesordnung komme. Beim Tälesgraben in Mietingen und Walpertshofen sollen Lösungen im Gespräch zwischen Ingenieur, Bürgermeister und Anwohner gesucht werden. Der Standort des neuen Feuerwehrhauses in Baltringen ist nach Angaben Hochdorfers nach wie vor in der Diskussion. Der geplante Platz am Dürnachufer sei „nicht mehr ganz so klar.“ Der zweimal überschwemmte Kindergarten kann, so der Bürgermeister, möglicherweise bereits im Dezember wieder seiner Bestimmung übergeben werden.