Mietingen legt den Grundstein in Halbzeit eins

Dem SV Mietingen ist die Meisterschaft in der Fußball-Bezirksliga Riß und die Rückkehr in die Landesliga wohl kaum mehr zu nehmen. Der Tabellenführer präsentierte sich beim 3:0-Sieg gegen den SV Reinstetten vor allem in Halbzeit eins in gewohnt guter Verfassung. Die Gäste belegen trotz guter Gegenwehr durch die Punktgewinne der Mitkonkurrenten sechs Spieltage vor Saisonende wieder den letzten Platz.

Der Tabellenführer hatte einen perfekten Start. Vom Anpfiff weg bediente Ben Rodloff Christian Glaser (1.), der zwei Gegenspieler schlecht aussehen ließ und aus elf Metern zum 1:0 eindrosch. Die Gäste boten darauf aus einer guten Grundordnung dem Gastgeber wenig Freiräume an und suchten ihrerseits mit schnellen Angriffen den Erfolg, ohne jedoch gefährlich zu sein. Dominik Burry (23.) zirkelte einen Freistoß aus 25 Metern an den Innenpfosten und von da ins Netz zum 2:0.

Fast mit der nächsten Aktion machte der Spitzenreiter den Sack schon zu. Die Gäste brachten die Kugel nicht aus der Gefahrenzone, Roland Mayer (27.) markierte mit einem platzierten Flachschuss das 3:0. Der SVM kontrollierte das weitere Spielgeschehen bis zur Pause klar.

Nach dem Wechsel sahen die Zuschauer erst 20 Minuten lang Leerlauf, dann zog die Heimelf das Tempo nochmals an. SVR-Keeper Kevin Rau parierte gegen Mayer glänzend, ein Kopfball von Burry landete am Pfosten. Robin Kammerlander (70.) hatte für die Gäste die bis dahin beste Möglichkeit, wurde jedoch abgeblockt. SVM-Kapitän Andreas Bösch hatte auf Zuspiel von Timo Kühner eine hochkarätige Möglichkeit, die in der Endphase etwas nachlässigen Gastgeber ließen noch gute Möglichkeiten durch Marko Matzkat und Igor Lazarev zu. Am hochverdienten Sieg änderte dies jedoch nichts, die Gäste deuteten aber an, dass sie den Abstiegskampf noch nicht aufgegeben haben.