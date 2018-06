Mietingen kämpft um den vorletzten Strohhalm

Die Chancen auf den Klassenerhalt in der Fußball-Landesliga sind für den SV Mietingen sehr gering, doch diese Chancen will man nutzen. Zwingende Voraussetzung ist dafür allerdings ein Heimsieg gegen den VfB Friedrichshafen am Samstag um 15.30 Uhr.

Mietingens Trainer Reiner Voltenauer setzt dabei auf eine Fortsetzung der guten Leistung in Laupheim vom vergangenen Mittwoch. „Wir haben dem Meister alles abverlangt und am Ende doch sehr unglücklich verloren.“ Dennoch waren der Coach, aber auch die vielen Mietinger Fans im Olympia-Stadion sehr angetan vom Auftritt der eigenen Mannschaft. Viele Sympathiekundgebungen habe es nach dem Spiel gegebenen, so Voltenauer. „Wir haben mehr als 1000 Zuschauer für die beiden Derbys in Ochsenhausen und Laupheimer mobilisiert.“ Daran sehe man, welchen Stellenwert der Fußball in Mietingen habe. Zudem ist man nach wie vor der Verein mit den meisten Zuschauern bei den Heimspielen. Das ist für einen Aufsteiger keineswegs selbstverständlich.

Mit Leichtigkeit spielen

Gegen Friedrichshafen wolle man ohne Druck aufspielen und mit der gewissen Leichtigkeit gegen einen starken und renommierten Gegner das Spiel gewinnen, sagt der Trainer. „Vorrangiges Ziel ist ein gutes Spiel, danach folgt der Blick auf die Tabelle“, betont Voltenauer, der auch bei zwei Siegen in den noch ausstehenden Partien eher skeptisch ist. Dennoch werde man natürlich bis zum Schluss um jeden Punkt kämpfen, das sei man allein schon den tollen Fans schuldig.

Voltenauer muss gegen die Häfler auf Maex Mast, der beruflich verhindert ist, sowie den gesperrten Patrick Klaus verzichten. Ansonsten seien alle Spieler fit und freuten sich auf das Spiel gegen den Tabellenvierten. Zudem werden beim letzten Heimspiel in dieser Saison Kapitän Andreas Bösch für 300 Spiele im Dress des SV Mietingen und Leo Gashi für seinen Einsatz in dieser Saison geehrt. Gashi wird Mietingen Richtung Warthausen/Birkenhard in die Kreisliga A verlassen.