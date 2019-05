Mietingen II kassiert Heimniederlage

Der SV Mietingen II hat am Donnerstagabend zu Hause gegen die SF Bronnen mit 0:2 (0:0) verloren. In der ersten Halbzeit versäumte es der Gastgeber, seine zahlreichen Chancen in Tore umzumünzen. Auch den Gästen gelang in Halbzeit eins kein Treffer. Besser machte es Bronnen in der zweiten Hälfte. Bereits in der 47. Minute gelang Marius Baur das 0:1. Derselbe Spieler erhöhte in der 68. Minute auf 0:2. Die Gäste verstanden es, ihre Führung geschickt über die Zeit zu bringen und gingen somit als verdienter Sieger vom Platz. Mietingen II brachte in der zweiten Halbzeit nichts Gefährliches zustande. Besondere Vorkommnisse: Rot für Daniel Bösch (37./SVM II), Gelb-Rot für Matthias Lebherz (63./SFB).