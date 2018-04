Mietingen hat nichts zu verlieren

Die Luft in der Fußball-Landesliga wird für den SV Mietingen immer dünner. Der Aufsteiger steckt nach der unglücklichen Niederlage in Straßberg mehr denn je im Abstiegsstrudel. In dieser Situation für den Neuling gastiert mit dem FV Rot-Weiß Weiler der Tabellendritte am Samstag in Mietingen. Anpfiff auf dem Mietinger Sportgelände ist um 16 Uhr.

Die Partie in Straßberg und vor allem deren Verlauf hängt noch nach in Mietingen. Verständlich, denn einen 3:1-Vorsprung verspielt man nicht alle Tage. Zudem sah Robin Ertle die Rote Karte wegen einer Tätlichkeit und wird vermutlich mindestens vier Wochen gesperrt, zu allem Überfluss verschoss Stefan Glutsch in der Schlussminute einen Foulelfmeter. „Ein ziemliches Drama, das wir uns da angetan haben“, sagt Mietingens Trainer Reiner Voltenauer, „das wird uns auch noch ein paar Wochen beschäftigen.“

Erneut hatte es Mietingen nicht geschafft – wie schon in Ehingen – ein Spiel zu gewinnen, in dem man die bessere Mannschaft war. „Da sind wir vielleicht in manchen Situationen nicht clever genug“, analysiert Voltenauer. Ein Punkt aus diesen zwei Spielen gegen die unmittelbare Konkurrenz im Abstiegskampf sei einfach zu wenig gewesen. Aber Jammern habe noch nie geholfen. Von daher käme Weiler als Gegner gerade recht. Gegen diesen Gegner, der auch gewinnen muss, um am Spitzenduo dranzubleiben, sind die Erwartungen nicht hoch. „Vielleicht gelingt uns ja mal wieder eine Überraschung gegen ein Spitzenteam“, hofft Voltenauer auch darauf, dass der Gegner seine Mannschaft vielleicht doch etwas unterschätzen könnte. Zumal das Hinspiel auch mit einem klaren Sieg für die Allgäuer endete und der Mietinger Trainer noch auf den einen oder anderen Spieler verzichten muss. Neben dem gesperrten Ertle sind auch Maex Mast und Kapitän Andi Bösch vermutlich nicht dabei. „Bei Bösch haben wir noch Hoffnung, dass es reicht.“ Definitiv werden auf der Mietinger Bank aber wieder Spieler aus der zweiten Mannschaft und der A-Jugend Platz nehmen. „Wir haben eigentlich nichts zu verlieren in diesem Spiel. Die kommenden Spiele gegen Kehlen und Eschach sind deutlich wichtiger.“