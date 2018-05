Mietingen geht gegen Balingen II leer aus

Der SV Mietingen hat in der Fußball-Landesliga sein Heimspiel gegen die TSG Balingen II – einen direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt – mit 0:2 verloren. SVM-Trainer Reiner Voltenauer sprach in der Analyse von einer „schmerzlichen und unnötigen Niederlage“. Der Sieg der Gäste sei aber nicht unverdient gewesen.

Balingen ließ von Beginn an Ball und Gegner laufen, ohne sich dabei aber zunächst großartig Chancen zu erarbeiten. Die bis dato beste hatte der auffällige Tobias Schatz, Mietingens Schlussmann Jens Müller vereitelte aber den Abschluss des TSG-Spielers (24.). Kurz darauf hatte Mietingen seinerseits die große Chance, in Führung zu gehen. Nachdem TSG-Keeper Michael Grom an der Eckfahne vertändelt hatte, flankte Mathias Tietze in die Mitte zu Marco Kühner, dessen Kopfball auf das verwaiste Tor aber nicht platziert genug war.

Die Gäste näherten sich dem SVM-Tor wieder mit einem Abschluss von Jona Krauß, den Jens Müller parierte, und einem Schatz-Kopfball nach einer Standardsituation, der vorbeiging, an. Auf der anderen Seite scheiterte Tobias Steinle mit seinem Schuss frei stehend an Michael Grom (40.). Andreas Bösch hatte zuvor die Hereingabe von Ben Rodloff gut durchgelassen. Bei einem weiteren Zuspiel von Rodloff auf Marcel Rolser eröffnete sich diesem eine gute Gelegenheit, der letzte Zug zum Tor fehlte jedoch in dieser Situation und so fiel auch hier nicht der Treffer für Mietingen, obwohl eine Führung gegen die spielerisch besseren Gäste, die zudem mehr Ballbesitz hatten, durchaus möglich gewesen wäre.

Auch nach Wiederanpfiff war Balingen II spielbestimmend, zunächst gab es aber keine nennenswerten Aktionen. Ein Konter über die rechte Seite brachte dann das 1:0 für die Gäste. Tobias Schatz tauchte allein vor Mietingens Keeper Müller auf, umkurvte diesen und schob zur Führung ein. In der 70. Minute hätte Schatz seine gute Leistung krönen können, doch dieses Mal war Müller zur Stelle. In der Schlussphase wurde bei Mietingen noch Christian Glaser eingewechselt, aber außer einer guten Chance durch den ebenfalls eingewechselten Timo Kühner, dessen Schuss am Tor vorbeiging, sprang für die Gastgeber nicht viel heraus. Stattdessen machte Balingen nach einem Konter in der 87. Minute alles klar. Lucas Schreijäg schloss überlegt zum 0:2-Endstand ab.

Bei Mietingen blieb (einmal mehr) die Erkenntnis, dass man auch in diesem Spiel hätte punkten können, zumal gegen einen direkten Konkurrenten. Weiter geht’s bereits am Mittwoch, wenn der FV Ravensburg II zu Gast ist.