Mietingen feiert wieder Gartenfest

Zwei schöne Tage bei bester Unterhaltung konnten am Wochenende vom 24. Juni die Gäste beim Mietinger Gartenfest erleben. Der Musikverein richtet erstmals nach zweijähriger Pandemie-Pause wieder sein traditionelles Fest im Garten bei der Mehrzweckhalle aus. Ein besonderes Highlight war dabei auch die Weihe der Vereinsfahne und die Teilnahme der Patenkapellen des Vereins.

Eröffnet wurde das Gartenfest in diesem Jahr auf eine etwas andere Weise. Nachdem zuvor bei einem Festgottesdienst in der St. Laurentius Kirche die Vereinsfahne geweiht wurde, geleitete der Musikverein Schönebürg den Festzug von dort zum Festgelände. Dem Festzug voran schritten dabei die Fahnenabordnungen aus Mietingen, Baltringen, Baustetten und Schönebürg. Diese reihten sich auch im Festgarten auf, wo bereits der Musikverein Baustetten auf der Bühne die Gäste erwartete und anschließend unterhielt. Nach der Harmonie Baustetten übernahmen die Gastgebenden Musikerinnen und Musiker der „Lyra“ Mietingen die Bühne und unterhielten die Festgäste bis zum späten Abend. Der voll besetzte Festgarten erfreute sich dabei an den leckeren Speisen und Getränken aus der Vereinsküche. Die frisch geweihte Fahne wurde ausgestellt und konnte so von den Festgästen betrachtet werden, ebenso wie die neu angefertigten Vereinsbilder der „Lyra“. Wer wollte, konnte auch noch an der Bar auf dem Festgelände einkehren.

Am Sonntag eröffnete der Musikverein aus Dieterskirch den Frühschoppen im Festgarten mit bester Blasmusik. Auch zum Mittagessen strömten zahlreiche Gäste in den Festgarten und genossen die Atmosphäre. Zu Kaffee und Kuchen unterhielt dann der Nachwuchs des Vereins. Zunächst der „Bläseralarm“ und anschließend die Gemeinschaftsjugendkapelle Mietingen-Schönebürg zeigten den Gästen ihr Können beim gemeinsamen Musizieren. Zum Ausklang unterhielt dann der Musikverein aus Laupertshausen die Besucher, die ein rundum gelungenes Gartenfest bei bestem Wetter genießen konnten.