Markus Schiller ist zweiter Landessieger

Nachwuchshandwerker Markus Schiller ist Kammersieger und zweiter Landessieger. Mit einer Gesamtnote von 1,5 wurde Schiller bei der Lossprechung der Maurer- und Betonbauergesellen von der Bauinnung Ulm-Biberach mit dem Kammersieg geehrt. Zum Preis erhält Schiller eine Prämie von 2000 Euro. Das gibt das Baltringer Bauunternehmen Matthäus Schmid bekannt, in dem Schiller seine Ausbildung absolviert hat.

Laut Pressemitteilung überreichte Stephanie Vogel, Fachbereichsleiterin Ausbildung der Handwerkskammer Ulm, Schiller den Preis bei einem Besuch in Baltringen. Darüber hinaus wurde der neue Geselle zweiter Landessieger beim Leistungswettbewerb der Deutschen Handwerkskammer. Die Lossprechung der Gesellen, die traditionell in einem feierlichen Rahmen gemeinsam mit Ausbildern und Verantwortlichen der Handelskammer stattfindet, wurde bedingt durch die Corona-Pandemie abgesagt. Stattdessen kam Alexander Rother, Geschäftsführer der Bauinnung Ulm-Biberach, ebenfalls in den Betrieb, um Schiller Urkunde und Glückwünsche direkt zu überbringen. „Die umfassende Betreuung unserer Auszubildenden zeigt sich nicht nur in den persönlichen Erfolgen unseres Nachwuchses“, wird Geschäftsführer Fridolin Schmid in der Pressemitteilung zitiert. „Die positive Stimmung und der Zusammenhalt geben uns Gewissheit, dass wir auf dem richtigen Weg sind.“

Schiller erreichte bei seiner Gesellenprüfung 91 Punkte und gehört somit landesweit zu den besten Absolventen im Beton- und Stahlbauerhandwerk im Jahr 2020. Neben der Zunftkluft konnte sich Schiller über einen Geldpreis in Höhe von 2000 Euro der Franz Traub sen. Stiftung sowie einen Gutschein für einen Vorarbeiter-Kurs freuen. Schiller nahm ebenfalls am Landeswettbewerb im Bildungszentrum Bau in Sigmaringen teil, wo er auf dem zweiten Platz landete. Laut Pressemitteilung tragen solche Erfolge dazu bei, das Image der Handwerks-Ausbildung zu verbessern. Denn die Suche nach Nachwuchs sei schwer. In diesem Bereich unterstützten die Schmid-Azubis das Unternehmen maßgeblich, indem sie sich als Azubi-Botschafter engagierten. Auch Schiller habe im Rahmen dieser Aktion seinen Beruf in Schulen vorgestellt.